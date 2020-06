Informe da redação. Auxílio ilegal, feriadão à vista e brasileiros vetados

Auxílio emergencial ilegal

Além dos quase 15 mil servidores municipais e estaduais do Paraná que receberam o auxílio emergencial, conforme divulgado na semana passada pelos órgãos de controle, o Ministério da Cidadania pagou a ajuda a alguns dos marginais mais perigosos do País, que constam na lista de procurados do Ministério da Justiça. Como isso aconteceu é a pergunta do século. A CGU (Controladoria-Geral da União) já havia identificado mais de 160 mil possíveis fraudes no recebimento do auxílio emergencial de R$ 600 destinado a trabalhadores informais.

Investigação

A AMP (Associação dos Municípios do Paraná) orientou ontem os prefeitos a abrirem processo administrativo para investigar os casos dos servidores municipais. São 10.648 servidores listados pelo TCE em 388 prefeituras, cujo valor pago indevidamente passa de R$ 7,3 milhões.

Entrada seletiva

O Paraguai adotou uma “quarentena inteligente” e, mesmo com as fronteiras fechadas, a nova fase prevê empresários que moram em Foz do Iguaçu e têm lojas no Paraguai estão autorizados a entrar no país, mas, para isso, terão que cumprir quarentena obrigatória em “hotéis saúde”. A liberação é para que eles possam pagar os funcionários.

Fronteira fechada

Questionado se há previsão para a reabertura da fronteira, o ministro do Interior do Paraguai, Euclides Acevedo, descartou qualquer possibilidade de discussão neste momento de permitir a abertura de fronteira com o Brasil.

Brasileiros vetados

O crescimento de casos de coronavírus no Brasil colocou o País em uma lista indesejada. Até o momento, pessoas que saem do Brasil estão proibidas de entrar no território de dez nações – três delas o veto foi específico para brasileiros. Além dos EUA, o turista brasileiro não pode visitar, por ora, para Japão, Grécia, Canadá, Espanha, Itália, China, Austrália, Argentina e Chile.

Compra Oeste

A Caciopar lança nesta quarta-feira (3) a campanha Oeste Compra Oeste, que visa ressaltar a importância de comprar e fazer negócios locais, estratégia que representa “investir em retorno”. A ação une a iniciativa privada e o poder público para fortalecer a economia da região. O lançamento será feito via transmissão ao vivo, às 10h, no perfil da entidade no Facebook: www.facebook.com/caciopar.

Feriadão à vista

Na próxima semana tem mais um feriadão (Corpus Christi) e alguns prefeitos já avisaram que haverá recesso administrativo no dia 12, emendando de quinta até domingo.

Despedida precoce

O empresário iguaçuense Phelipe Mansur, superintendente de Governança da Casa Civil do governo do Estado, foi uma das vítimas de um grave acidente de trânsito na BR-277 na região de Teixeira Soares, no início da tarde de ontem, que envolveu seis carros e interditou a rodovia. Phelipe estava num carro com mais dois funcionários da Casa Civil, que também morreram. Phelipe chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Mais quatro pessoas ficaram feridas. Mansur era casado, tinha 35 anos e ficou conhecido em Foz do Iguaçu ao disputar a candidatura a prefeito em 2016, cargo que ele pretendia novamente disputar em 2020. Em nota, Guto Silva disse que “este é um dia carregado de tristeza e muita dor no coração” e que “o sentimento é de desolação”. E o governador Ratinho Junior disse que é “perdemos nós, que convivemos com um jovem cheio de energia, e perde o Estado, pois Mansur era uma liderança política destacada. Mas, mais do que tudo, perde a família, a quem desejamos nossos votos de solidariedade, de muita força e de fé”.