Informe da redação: Aeroporto Regional, gol de Marcio Pacheco e retaliação

O deputado Márcio Pacheco é o autor do projeto de lei que coloca a Cascavel de Ouro no calendário dos eventos turísticos do Paraná - Crédito: Divulgação

10 - Márcio Pacheco — O deputado Márcio Pacheco é o autor do projeto de lei que coloca a Cascavel de Ouro no calendário dos eventos turísticos do Paraná - Crédito: Divulgação

Aeroporto Regional

Ao contrário do oeste, no sudoeste têm avançado as conversas para tirar do papel o Aeroporto Regional. Nessa sexta (14), o deputado Ademar Traiano confirmou à Amsop que o governo do Estado fará um termo de cooperação com a SAC (Secretaria de Aviação Civil) para elaborar os projetos iniciais do Aeroporto Regional do Sudoeste. Em Brasília, o governador Ratinho Junior conheceu o projeto e teria ficado “animado”.

Próximas etapas

Após decreto de utilidade pública da área e oficialização do convênio, será dada a outorga para elaboração dos projetos. Depois será feita a desapropriação da área e a execução do projeto. A previsão inicial é de que sejam investidos cerca de R$ 25 milhões na compra do local e mais R$ 120 milhões na construção da primeira etapa do aeroporto, com recursos estaduais e federais.

Na frente

O deputado estadual Marcio Pacheco (PDT) marcou o primeiro gol na pré-campanha eleitoral. Reiterando que é pré-candidato a prefeito de Cascavel, divulgou vídeo nas redes sociais dizendo que abre mão do fundo eleitoral. Colocou os adversários em uma situação desconfortável: se repetir o gesto, copiou; se não o fizer, pode pegar mal.

Quanto custa?

Pacheco deixa recado no fim do vídeo, prometendo divulgar qual seria o valor destinado a uma campanha a prefeito em Cascavel. O fundo eleitoral é de R$ 2,034 bilhões, dividido proporcionalmente aos partidos conforme a representação no Congresso. PSL e PT têm a maior fatia (R$ 251 milhões), em seguida vêm MDB (R$ 193 mi), PSD (R$ 182 mi), PP (R$ 170 mi) e PSDB (R$ 168 mi), e segue em ordem decrescente. O menor valor é do Avante (R$ 35 mi). Cada partido decide como repartir o valor entre os candidatos.

Retaliação?

O presidente da ONG paranaense Vigilantes da Gestão Pública, Sir Carvalho, foi intimado pela CPI das ONGs da Alep para apresentar documentos sobre a entidade que comanda, inclusive prestação de contas. Para Sir, trata-se de “retaliação e perseguição”, porque ano passado a Vigilantes da Gestão Pública moveu ações judiciais contestando gastos de diárias e ressarcimento de despesas de alguns deputados estaduais.

Licitação

Após um cidadão acionar a Ouvidoria do TCE-PR, a Prefeitura de Corbélia corrigiu as sete falhas apontadas no edital da licitação para compra de medicamentos, no valor de R$ 655.023,16.

“É pura fake news”

O ex-senador Osmar Dias desmentiu que se filiará ao Podemos, conforme noticiado ao longo da semana. Osmar confirmou que, após 20 anos de militância, deixou o PDT, mas segue sem atuação partidária ou política e sem ligação a governos, dedicando-se a projetos empresariais que desenvolve há anos. “É pura fake news”, disse.