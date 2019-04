Infestação do mosquito tem queda em Cascavel

O Setor de Controle de Endemias da Secretaria de Saúde de Cascavel divulgou ontem (4) o resultado do 2º Ciclo do LirAa deste ano, realizado esta semana (dias 1º, 2 e 3 abril). A média de infestação nos 4.302 imóveis inspecionados foi de 2,9%, índice considerado de médio risco, conforme a classificação do Ministério da Saúde, que preconiza até 1% como aceitável.

Foram coletadas 142 amostras de larvas positivas para Aedes aegypti; dessas, dez foram no estrato 10, na região sul da cidade (Padovani, Jardim União, Santa Catarina, Faculdade, Universitário, Turisparque, Veredas, Cascavel Velho, Jardim Itália, Veneza, Presidente e Aquarela do Brasil), região que apresentou média de infestação de 5,4%, considerado de alto risco.

Também apresentou índice elevado a região norte (3,7%) e a região oeste, (3,4%), ambos considerados de médio risco.

O maior número de depósitos encontrados com larvas mais uma vez foi lixo e outros resíduos sólidos, sendo 43%.

Após essa pesquisa, a Divisão de Vigilância em Saúde Ambiental realizará nos próximos dias ações educativas e de sensibilização dos moradores das regiões com maior índice de infestação.