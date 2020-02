Inferno astral de Peixes: o que é e como agir nesse período

Numa caminhada que se repete anualmente, o Sol percorre todos os signos e completa sua volta no Zodíaco em 365 dias, para, em seguida, começar outro ciclo e inaugurar outro ano astrológico. Ele percorre um grau por dia e permanece cerca de um mês em cada signo.

Em seu trajeto mensal pelo Horóscopo, o Sol envia energias específicas para cada signo. Elas variam de acordo com o setor em que o astro-rei está localizado: são as vibrações do Sol nas Casas Astrais.

O inferno astral de Peixes representa a passagem do Sol em Aquário, o signo que abriga a sua 12ª Casa Astral, e, normalmente, acontece entre 21 de janeiro e 19 de fevereiro.

Nesse período, você pode cultivar mais incertezas em seu coração, mudar de humor com facilidade, mostrar um jeito rebelde, intransigente e se chatear por qualquer coisinha. Sua sensibilidade fica à flor da pele e há risco de você levar tudo para o lado pessoal.

O ideal é reservar um tempinho todos os dias para recompor suas energias, evitando se desgastar demais com muitas obrigações. A dica é dormir e se alimentar bem durante esta fase mais crítica. Além disso, procure se ocupar com interesses e atividades que estimulem o seu relaxamento e a sua paz interior.

Tente manter a estabilidade, apesar dos contratempos, tristezas sem motivo aparente e dificuldades que podem pintar, este é um momento de limpeza energética e de reflexão interior, é uma época indicada para analisar e repensar todas as coisas que incomodam você, fazendo um balanço das perdas e conquistas dos últimos tempos.

Agora, é bom saber que o inferno astral do seu signo é apenas uma referência e, na verdade, a sua fase de inferno astral depende do dia e do mês que você nasceu.

Por exemplo, quem faz aniversário nos dias iniciais do período de Peixes (entre 20 de fevereiro e 20 de março), passa primeiro pelo inferno astral do que os piscianos que fazem aniversário mais tarde, isso porque a fase de inferno astral acontece 30 dias antes do aniversário.

Na prática, funciona assim: quem nasceu no dia 20 de fevereiro, por exemplo, vive o inferno astral entre 20 de janeiro e 19 de fevereiro. Já quem faz aniversário no dia 18 de março, enfrenta as influências do inferno astral entre os dias 18 de fevereiro e 17 de março.

Fonte: João Bidu