Inaugurado segundo Eletroposto em Cascavel

Na última terça-feira (21), foi inaugurado mais um Eletroposto em Cascavel. A iniciativa da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), em conjunto com a Fundetec (Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e o Programa de Mobilidade Urbana Sustentável, entregou o primeiro Eletroposto no fim do ano passado, e, neste ano, ainda será implementado mais um.

Esse Eletroposto fica na Avenida Brasil em frente ao Banco do Brasil próximo à praça da Catedral Nossa Senhora Aparecida, um ponto central da cidade para atender a todos os munícipes.

O doutorando da Unioeste em Engenharia de Energia na Agricultura Cristiano Fernando Lewandoski acrescenta que “o próximo eletroposto será entregue no Show Rural e ficará exposto no estande da Fundetec e estará em pleno funcionamento carregando, além de carros elétricos, também patinetes, drones e outros equipamentos que utilizam baterias”. O objetivo é incentivar cada vez mais a todos o uso de veículos elétricos. O Eletroposto em frente à prefeitura segue funcionando e seu uso é gratuito.