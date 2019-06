Inaugurada a primeira etapa da ampliação do aeroporto de Foz

Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu / Cataratas. Foz do Iguaçu, 10/05/2019 - Foto: Geraldo Bubniak/ANPr

Segunda Ponte Foz — Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu / Cataratas. Foz do Iguaçu, 10/05/2019 - Foto: Geraldo Bubniak/ANPr

Parte das obras de ampliação do Aeroporto de Foz do Iguaçu/Cataratas foi entregue pela Infraero nesta sexta-feira (28). A nova sala de desembarque doméstico tem 1.200 metros quadrados, área três vezes maior do que a antiga. A sala também ganhou um novo conjunto de sanitários, além de mais uma esteira de bagagens.

O secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, participou da inauguração e falou sobre as iniciativas em andamento para melhorar a infraestrutura e reforçar o polo turístico de Foz do Iguaçu. Alex citou a construção da segunda ponte ligando o Brasil e Paraguai, que começa a ser construída no município. O Governo do Estado é gestor da obra.

De acordo com o secretário, também estão em andamento as tratativas para que o Governo Federal conceda ao Governo do Estado a delegação para a duplicação da BR-469, que passa pelo Norte, Centro-Oeste e Oeste do Paraná. “Além disso, há o viaduto entre a BR-277 e a Avenida Costa e Silva, que já está em andamento e que desafogará o trânsito da entrada da cidade”, disse Alex.

MELHORIAS – Com investimento total de R$ 32,7 milhões, as obras no aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu tiveram início em junho de 2018. Até o momento, já foram executados 56,2% do total. A entrega da segunda etapa das obras está prevista para dezembro. Com o fim dos trabalhos, a capacidade do terminal passará dos atuais 2,6 milhões para 5 milhões de passageiros ao ano.

Durante o evento, foram apresentadas todas as melhorias no aeroporto programadas para serem entregues até o final do ano. Entre elas, está o novo saguão de passageiros, que está em obras e passará de 800 para 1.500 metros quadrados.

A presidente da Infraero, Martha Seillier, destacou a importância do aeroporto para o turismo. “Foz do Iguaçu é um orgulho nacional. As cataratas são conhecidas no mundo todo e isso é resultado da divulgação que o Estado vem fazendo”, disse ela, ressaltando que o investimento no aeroporto é fundamental por conta do crescimento de turistas na cidade. “Acreditar no potencial turístico tem tornado Foz do Iguaçu o que é hoje”, acrescentou.

A Infraero ainda anunciou a execução da nova drenagem na pista de pousos e decolagens, com valor de R$ 2,5 milhões. Também foi assinado protocolo de intenções com a Itaipu Binacional para a realização de um conjunto integrado de atividades com o objetivo de tornar o aeroporto de Foz do Iguaçu uma referência nacional em sustentabilidade.

A Itaipu Binacional, em convênio com a Infraero, está investindo R$ 6 milhões na duplicação de via de acesso ao aeroporto, que vai incluir o alargamento da pista de veículos, de duas para quatro faixas, e a construção de alças de retorno, acostamentos, viadutos, ciclovia, passarela de pedestres e abrigos de ônibus. “A Itaipu se propõe a contribuir para deixar este aeroporto sustentável, para que as pessoas que passam por aqui levem boas lembranças”, afirmou o diretor de Coordenação da Itaipu, general Luiz Felipe Carbonell.

O prefeito de Foz do Iguaçu, Francisco Lacerda Brasileiro, afirmou que o aeroporto representa desenvolvimento para a cidade. “Um terço dos turistas que vêm à Foz do Iguaçu buscam nosso aeroporto e teremos condições de dobrar nossa capacidade de voos diários nos próximos quatro anos”, disse.

Em 2018, o aeroporto Internacional Foz do Iguaçu registrou 2,3 milhões de viajantes, entre embarques e desembarques. Três companhias aéreas operam voos comerciais em Foz: Gol, Latam e Azul, que ligam a cidade a Curitiba, São Paulo, Campinas, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Florianópolis, Confins (MG) e Lima, capital do Peru.