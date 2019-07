Imobiliária ou aplicativo: onde é melhor alugar o seu imóvel?

Quando os jovens fazem 18 anos, são criadas muitas expectativas sobre o futuro. Passar no vestibular, começar a trabalhar e comprar uma casa ou apartamento são alguns dos sonhos mais comuns. O tempo vai passando e eles começam a perceber que a vida não é tão simples assim.

Para conseguir o imóvel próprio, por exemplo, muitos brasileiros buscam alternativas como o financiamento imobiliário, ou mesmo o refinanciamento de algum bem, como os automóveis.

Mas, estes procedimentos são burocráticos e dispendiosos. Para o financiamento de casas e apartamentos, por exemplo, é necessário dar uma entrada em dinheiro que nem sempre é fácil de guardar.

A alternativa que surge, enquanto não é possível ter a casa própria, é alugar um imóvel. E aí, fica a dúvida: é melhor alugar em uma imobiliária ou em um aplicativo? Não faz ideia das principais características de cada modalidade? Nós vamos te ajudar a entendê-las mais a fundo.

Imobiliária é a forma mais tradicional

Houve uma época em que os inquilinos e os donos dos imóveis resolviam tudo verbalmente. Com o processo de urbanização, a verticalização das cidades -com os prédios- e os movimentos migratórios, esse acordo verbal começou a ser substituído pelos contratos escritos.

E assim começou a surgir as imobiliárias. Elas reuniam os corretores de imóveis, aqueles que mostravam os empreendimentos imobiliários para os interessados, e profissionais como os advogados que ajudavam a estabelecer os contratos, obedecendo as leis brasileiras.

As imobiliárias começaram a se popularizar no fim do século XIX e se popularizaram por todo o século XX. Por isso, alugar com uma imobiliária é a forma mais tradicional.

Por que optar pela imobiliária

Atualmente, as imobiliárias têm diversos departamentos especializados, com isso, tanto o locatário quanto o dono do imóvel ficam assistidos em todas as questões mais sérias que envolvem o imóvel.

Corretores de imóveis

Geralmente, há um setor de corretores. Esses profissionais devem apresentar os imóveis disponíveis na imobiliária para os interessados. Como a cartela de opções é grande, a chance da pessoa encontrar o imóvel também é maior.

Setor jurídico

Além disso, há um setor jurídico que regulamenta os contratos. As cláusulas devem ser estudadas com cautela tanto pelo locador quanto pelo locatário. E a grande vantagem, tanto para um quanto para outro, é justamente ter esse acordo formal estabelecido. As quebras de contrato também estão previstas e, com isso, ninguém sai no prejuízo.

Setor financeiro

Há também o financeiro que cuida dos recebimentos dos aluguéis e outras taxas, como os seguros. Todos os pagamentos ficam registrados e não há possibilidade de fraude, como, por exemplo, o locador alegar que não recebeu parcelas que foram quitadas.

Reparos infraestruturais

Nas imobiliárias atuais há até setores que cuidam de aspectos da infraestrutura dos imóveis alugados e, com isso, os inquilinos têm assistência garantida durante o período do contrato. Qualquer problema mais grave no imóvel, a imobiliária fica responsável por contatar o dono do imóvel e ajudar na resolução dos problemas.

Portanto, um dos benefícios de alugar em imobiliárias é a assistência recebida. O locatário e o locador não ficam desamparado em nenhum momento do processo, desde a escolha do imóvel até o último dia do contrato.

O que são os aplicativos imobiliários

Apesar das imobiliárias serem a forma mais tradicional de alugar um imóvel, algumas startups (empresas de pequeno porte) têm tentado facilitar esse processo, criando aplicativos e sites que aproximam o possível locador do dono do imóvel. A intenção é eliminar a burocracia e a demora do processo de locação tradicional.

Como usar os aplicativos

Esses aplicativos e sites funcionam no ambiente digital, por isso, para acessá-los, geralmente, é necessário acesso à internet e/ou a smartphones. A primeira procura de imóveis é totalmente online. O usuário pode fazer as pesquisas por bairros da cidade ou mesmo por faixa de preço do aluguel.

É possível ver diversas fotos dos imóveis e, com isso, o internauta pode decidir vê-lo pessoalmente ou simplesmente descartar aquela opção. O objetivo, portanto, é tornar o processo rápido e mais eficaz.

Como funciona o processo de contratação

Se a pessoa quer alugar determinado imóvel, ela pode negociar diretamente com o proprietário o valor do aluguel. A boa notícia é que o futuro inquilino não precisa desembolsar uma quantia alta para a garantia locatícia. Ou seja, não é preciso ter fiador ou pagar seguros.

Em contrapartida, as startups garantem que o proprietário receberá o aluguel em dia, mesmo que o inquilino deixe de pagar algumas parcelas. E, é válido lembrar, eles realizam uma análise prévia da vida financeira do futuro inquilino, aliás, como as próprias imobiliárias fazem.

Outra boa notícia é que todo o processo de assinatura do contrato é feito no ambiente digital.

Agora que você conhece as principais características de cada um, fica mais fácil de decidir qual o melhor modelo de acordo com as suas próprias necessidades.