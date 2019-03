Informe da redação do dia 21 de março de 2019

E a Ala de Queimados do HU?

O deputado estadual Marcio Pacheco (PDT) aproveitou ontem a apresentação do relatório de gestão da Secretaria Estadual de Saúde do 3º quadrimestre de 2018 para cobrar do secretário Carlos Alberto Preto a conclusão da Ala de Queimados no HU (Hospital Universitário) de Cascavel. A obra teve início já mais de cinco anos e vem se arrastando devido a sucessivos atrasos de pagamentos. Hoje a Ala está com 95% das obras concluídas. Pacheco solicitou agilidade e atenção na liberação de sua emenda incluída no orçamento do Estado de R$ 5 milhões. O valor será aplicado para a aquisição de equipamentos no novo espaço do HU.

Biometria I

O desembargador Gilberto Ferreira, presidente do TRE-PR, está preocupado com a pouca procura pela biometria entre os eleitores de Matelândia, Céu Azul, Vera Cruz do Oeste e Ramilândia. Até agora, pouco mais de 2% do eleitorado desses municípios fizeram o cadastro da biometria. O novo prazo será de 6 de maio a 25 de outubro e quem não efetuar a biometria terá o título eleitoral cancelado. Além de não poder votar nem ser votado, não poderá obter passaporte, RG, CPF e não participar nem assumir concursos públicos.

Biometria II

Em São Miguel do Iguaçu, o prefeito Claudio Dutra recebeu semana passada a juíza eleitoral Juliana Cunha de Oliveira Domingues, membros do TRE-PR e a prefeita de Itaipulândia, Cleide Prates, para tratar sobre o cadastramento biométrico dos eleitores.

4ª etapa

O Fórum Eleitoral da Comarca de São Miguel iniciará a quarta etapa do cadastramento biométrico de 25 de maio até 25 de outubro deste ano. Todos os eleitores de São Miguel e Itaipulândia deverão comparecer ao Fórum, na Rua Nereu Ramos, de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h, para a revisão do título eleitoral, sendo obrigatória a presença do cidadão e dos documentos pessoais.

Contas

O deputado estadual Requião Filho (MDB/PR) visita municípios do oeste paranaense. Hoje de manhã ele está em Foz do Iguaçu, à tarde segue para São Miguel, Medianeira, Itaipulândia, Missal e Santa Helena, e, amanhã, inicia agenda em Marechal Cândido Rondon, Toledo, Cascavel e encerra em Laranjeiras do Sul.

Consular

A ex-governadora Cida Borghetti vai integrar o Corpo Consular do Paraná como membro honorária. O convite foi feito pelo presidente do corpo, o cônsul da Albânia e República Dominicana, Thomas Neves. “Na condição de membro honorária, a ex-governadora será convidada a participar de todos os eventos do Corpo Consular do Paraná, o que será uma grande honra para nós”, disse Thomas Neves.

Preso quase comum

Ao contrário das outras duas vezes em que ficou preso, o ex-governador Beto Richa (PSDB) foi levado direto para o Complexo Médico Penal, em Pinhais, na terça-feira, desta vez sujeito às regras rígidas de visitação e entrada de alimentos, garantiu o Depen. Ele foi detido pelo Gaeco em um desdobramento da Operação Quadro Negro.

Triagem

Como sua prisão é preventiva, ou seja, por tempo indeterminado, até que alguém o solte Beto Richa deve passar por um período de triagem, que dura entre 15 e 30 dias. Nesse tempo, ele não poderá receber visitas nem ter contato com os demais presos. Nos primeiros dias, só roupas e materiais de higiene podem ser levados pela família. Banhos de sol diários de duas horas e isolado.

Cela especial

A cela em que o ex-governador fica nos primeiros dias é individual, com uma área para higiene e uma cama. E, depois do período inicial, Richa poderá ter contato com os outros ocupantes da galeria, presos com direito a regime especial e da Operação Lava Jato. Ontem a defesa do tucano recorreu ao Tribunal de Justiça para tentar sua liberdade. Mas é possível que também já esteja acionando o STF, especialmente o ministro Gilmar Mendes, que já lhe concedeu salvo-conduto.