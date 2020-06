O HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) informou na manhã desta terça-feira (23), o óbito de mais uma paciente com exame confirmado para covid-19. A idosa de 74 anos, moradora de Cascavel, estava internada na unidade desde o dia 13/06, e evoluiu à óbito nessa madrugada (23/06).

O exame que confirma a doença foi entregue pelo Laboratório Central do Paraná (Lacen).