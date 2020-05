HU recebe equipamento para testes com resultados em até 15 minutos

Cascavel – O HU (Hospital Universitário) de Cascavel recebeu um equipamento que permite testes moleculares para diagnóstico da covid-19 em até 15 minutos. O ID Now foi adquirido com uma doação da Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel) e permite também testes moleculares de outras doenças respiratórias, como Influenza A e B. “Ele pode servir como teste diferencial, tendo em vista que as coinfecções não são improváveis, mas incomuns. Ou seja, um teste positivo de H1N1 poderá descartar covid-19, dependendo da avaliação clínica. E não é um teste rápido. É um teste molecular e, no caso da covid-19, ele detecta o RNA do Sars-Cov-2. O objetivo é auxiliar no encaminhamento do paciente, sendo, portanto, um ganho para a eficiência clínica. Otimiza tempo, recurso, tendo em vista que os ensaios moleculares feitos de forma tradicional demandam muito mais tempo”, explica o diretor administrativo do HU, Rodrigo Barcella.

O equipamento tem o valor aproximado de R$ 25 mil e cada teste de influenza tem custo de R$ 170, e de covid-19, R$ 240. Nesse momento, foram entregues 24 testes de influenza, tendo em vista que, para detecção de Sars-Cov-2, a Anvisa ainda deve liberar a importação dos reagentes.