HU de Cascavel orienta gestantes a não buscarem atendimento presencial

Devido à pandemia do Covid-19, o HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) tem orientado as gestantes a não buscarem atendimento presencial na unidade hospitalar. “O risco de procurar atendimento na unidade é maior, portanto, é necessário evitar a circulação de pessoas neste momento, e buscar o hospital, quando extremamente necessário”, explica a coordenadora de Enfermagem do Centro Obstétrico do HUOP, Nagmara Engel.

Para atendimento da urgência e emergência, assim como trabalho de parto, as gestantes devem passar por uma triagem prevista no plano de contingência do HUOP. Se constatado sintomas gripais, a paciente é tratada como suspeita, com as devidas orientações repassadas às equipes. A medida também é válida para os demais pacientes, que forem encaminhados para atendimento no Pronto Socorro. “Todos os pacientes devem ser triados, e caso o profissional de saúde não identifique quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), o paciente será encaminhado para o PS e atendido pela especialidade correspondente. Caso seja caracterizado a SRAG, o paciente será direcionado à internação para tratamento na Ala Covid-19, com suporte clínico de acordo com a necessidade específica”, diz, a coordenadora do Pronto Socorro, Mirelle Antunes.

Para os demais atendimentos das gestantes, como consultas, e outros assuntos relacionados ao pré-natal, o atendimento não é feito no HUOP, mas sim via Secretaria de Saúde, através do telefone (45) 3096 9191, para que recebam as orientações. “O HUOP atende apenas obstetrícia em casos de urgência e emergência, que incluem principalmente trabalho de parto,”, enfatiza Nagmara.

É importante ressaltar que quem não precisa de atendimento emergencial, e possuem sintomas gripais e\ou precisam de informações sobre a doença, podem ligar no Call Center de Cascavel, através do telefone (45) 3096 9090. “Gestantes que possuem sintomas gripais também não devem buscar a unidade, mas sim as orientações por telefone”, conclui Nagmara.