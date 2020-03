HU de Cascavel atualiza informações sobre duas pacientes com suspeita de coronavírus

O diretor do HU (Hospital Universitário) de Cascavel, Rafael Muniz de Oliveira, informou há pouco as condições de duas pacientes que estão internadas com suspeita de covid-19.

Na madrugada desta terça-feira (24), o HU recebeu uma mulher de 53 anos, transplantada renal, que procurou a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) por

conta de dispneia (desconforto respiratório), com piora nas últimas 72 horas. Encaminhada ao HU, foi internada na unidade Covid-19 e

aguarda o resultado dos exames.

Outra paciente, de 41 anos, encaminhada no sábado (21), continua internada também na unidade Covid-19 e aguarda resultado de exames, apresentado bom estado geral.