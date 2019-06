Hotéis de Foz terão boa ocupação no Corpus Christi

Os meios de hospedagem do Destino Iguaçu terão boa ocupação no feriado de Corpus Christi. Pesquisa realizada pelo Sindhotéis (Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares) revela que pelo menos 70% dos leitos da rede hoteleira estarão ocupados de quinta-feira(20), a domingo (23).

O levantamento aponta oscilação no movimento em relação ao feriado religioso do ano passado, quando a pesquisa prévia indicou 77% de reservas dos apartamentos. Por outro lado, o índice deste ano está cima do registrado em 2017 (68%), em 2016 (47%), em 2015 (52%) e em 2014 (58%).

A cidade possui em torno de 180 meios de hospedagem e cerca de 30 mil leitos, entre hotéis, pousadas e albergues/hostels. A pesquisa do Sindhotéis tem como base amostragem em estabelecimentos associados feita na segunda-feira, 17 de junho.

Atrativos – O Destino Iguaçu oferece diversidade de atrativos, tanto em Foz do Iguaçu quanto em Ciudad del Este (Paraguai) e Puerto Iguazú (Argentina). Isso sem falar na excelente estrutura e nos serviços da hoteleira e gastronômica.

O visitante tem no roteiro Cataratas/Parque Nacional do Iguaçu; Marco das Três Fronteiras; Complexo Turístico Itaipu; Complexo DreamLand (Museu de Cera, Vale dos Dinossauros, Maravilhas do Mundo e Bar de Gelo); Parque das Aves; Templo Budista; Mesquita Islâmica; paraquedismo, parques aquáticos, entre outros.