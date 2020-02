Hotéis de Foz do Iguaçu têm alta ocupação no Carnaval

A rede hoteleira de Foz do Iguaçu terá alta ocupação no Carnaval. Pesquisa realizada pelo Sindhotéis (Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Foz do Iguaçu e Região) indica que 85% dos leitos do destino turístico já estão ocupados de sábado, (22), a terça-feira (25). Esse índice deve aumentar nos próximos dias.

A grande procura por reservas demonstra que o carnaval está consolidado como uma importante data para o destino. O parque hoteleiro é uma referência tanto para quem busca lazer e conforto, quanto para quem curte a diversão, já que muitos hotéis possuem programação temáticas para adultos e crianças.

Até o momento da consulta 85% das reservas foram feitas por brasileiros e 15% foram solicitadas por estrangeiros. Outro dado interessante diz respeito as categorias: os estabelecimentos quarto e três estrelas (denominação figurativa) são os mais procurados pelos visitantes.

Para o presidente do Sindhotéis, Neuso Rafagnin, será histórico o primeiro de um total de 11 feriadões deste ano. Em sua análise, a cidade está caminhando para registrar o maior carnaval de todos os tempos. “Existe uma procura muito grande, que cresce a cada dia. Devemos bater o recorde de visitação”, afirmou.

Isso porque o levantamento do Sindhotéis foi realizado na primeira semana de fevereiro. E com os novos passeios e atrações no destino, o número de turistas pode aumentar, principalmente por parte de quem mora no estado e deixa as reservas para a véspera dos feriados.

A pesquisa é feita por amostragem em diferentes estabelecimentos do Destino Iguaçu. Foz possui cerca de 180 meios de hospedagem e aproximadamente 30 mil leitos, em hotéis, pousadas, albergues e hostels, além de em torno de 200 estabelecimentos gastronômicos de interesse turístico.

Atrativos – A boa ocupação reflete o fortalecimento do Destino Iguaçu, que oferece diversidade de atrativos, tanto em Foz do Iguaçu, quando em Ciudad del (Paraguai) e Puerto Iguazú (Argentina). Isso sem falar na excelente estrutura e serviços na hoteleira e gastronômica.

Durante o carnaval, o Parque Nacional do Iguaçu terá horário especial: de sábado (22), a terça-feira (25), o atrativo abrirá das 8h às 17h—uma hora mais cedo em relação ao atendimento normal. Já o Marco das Três Fronteiras estará aberto das 14h às 22h, com apresentações culturais a partir das 19h30 e terá carnaval para as crianças todos os dias no feriadão.

O Destino Iguaçu tem inúmeras opções de passeios, como o Complexo Turístico Itaipu, DreamLand (Museu de Cera, Vale dos Dinossauros, Maravilhas do Mundo e Bar de Gelo), Parque das Aves, Templo Budista, Mesquita, paraquedismo, parques aquáticos, entre outros.