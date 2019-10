Hospital Municipal tem programação especial no Dia das Crianças

As crianças internadas no Hospital Municipal Padre Germano Lauck, em Foz do Iguaçu, serão presenteadas com momentos especiais no dia 12 de outubro, quando é celebrado o Dia das Crianças.

Além das brincadeiras, da distribuição de brinquedos e de um lanche especial que será oferecido na ala da pediatria, a comemoração contará com a presença de visitantes ilustres: os cães terapeutas.

O projeto Missão Canina, desenvolvido pelo setor de Gestão da Qualidade do Hospital Municipal em parceria com Dr. Patinhas, está completando um ano de atividades na instituição. “A comemoração será dupla e nada melhor do que festejarmos com as crianças e agradecermos a parceria com os cães, que tantos benefícios têm trazido, possibilitando melhora das condições clínicas e promovendo mais esta humanização”, avalia a supervisora do setor da Qualidade da unidade hospitalar, enfermeira Michele Hortelan.



O projeto foi desenvolvido com o apoio da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) dentro do que determina a lei que permite a visitação de animais domésticos e de estimação em hospitais. A programação de Dia das Crianças também tem o apoio da Comissão de Humanização.

Higienização

Para garantir a diversão de maneira saudável, é preciso alguns cuidados com a higienização dos animais. Os cães só podem iniciar o adestramento se tiverem as vacinas em dia. Os cachorros devem estar sempre em dia também com a vermifugação, sem pulgas ou carrapatos. Os pets, antes de cada visita, devem tomar banho e precisam realizar um exame de fezes, para evitar a possível presença de vermes, larvas ou protozoários. É indicado ainda o uso da coleira contra o mosquito da leishmaniose.



Serviço

Ação: Dia das Crianças no Hospital Municipal

Dia: Sábado (12)

Horário: 14h00

Local: Hospital Municipal Padre Germano Lauck

Endereço: Rua Adoniram Barbosa, 370.

Agendamento e informações: Lúcia Tavanti – Assessoria de Comunicação

Contato: (45) 9 9943 4733