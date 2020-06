Hospital Municipal de Foz registra três novas altas de pacientes recuperados da Covid-19

Três altas de pacientes recuperados do novo Coronavírus renovaram a esperança das equipes do Hospital Municipal Padre Germano Lauck (HMPGL), de Foz do Iguaçu, durante o final de semana. Uma paciente de 68 anos, moradora de Foz teve a alta médica na última sexta-feira (26). Já no domingo (28), uma criança indígena de 9 anos, moradora de São Miguel do Iguaçu, e um homem de 40 anos, também de São Miguel, receberam as altas e deixaram a unidade hospitalar sob aplausos.

A criança indígena, de apenas 9 anos, foi levada ao hospital municipal pelo SAMU no dia 24 de junho com a suspeita de abscesso periamigdaliano, uma infecção aguda da faringe. Com casos da doença já confirmados na aldeia onde o menino vive, ele foi submetido ao teste que comprovou a presença da Covid-19.

A criança conta que chorou quando soube do resultado do exame, mas que o acolhimento e o tratamento da equipe do hospital ajudaram a proporcionar uma rápida recuperação. “O pessoal do hospital me tratou bem e fiz amigos aqui”, disse o menino, que chegou a convidar os profissionais da saúde para visitá-lo na aldeia. Após quatro dias de internamento, ele recebeu alta e já retornou para casa, acompanhado da mãe e outros familiares neste domingo (28).

Um homem de 40 anos, morador de São Miguel do Iguaçu, também recebeu alta no domingo (28). Ele foi levado pelo SAMU até o hospital, no dia 21 de junho, após a piora nos sintomas. Ele já havia testado positivo para a doença na cidade de origem. “O tratamento no Hospital foi ótimo, eu estava mal mesmo, com dor de cabeça, dor nas costas, tava tossindo demais e com falta de ar. Agora, graças a Deus, já estou melhor”, relatou.

A moradora de Foz do Iguaçu, uma mulher de 68 anos, ficou internada no Hospital Municipal durante uma semana, quando recebeu a notícia da alta médica, na sexta-feira (26). Inicialmente ela foi atendida e medicada em uma Unidade de Pronto Atendimento do município, mas com a persistência dos sintomas foi internada no Hospital Municipal no dia 19 de junho. A paciente relatou que não teve contato com casos confirmados ou suspeitos da doença.

Os três pacientes não fizeram uso de ventilação mecânica e permaneceram internados na enfermaria da ala Covid; a criança na ala pediátrica.

O Hospital Municipal Padre Germano Lauck já contabilizada 48 altas de pacientes recuperados da COVID-19, desde o início da pandemia. Somadas aos números do Hospital Ministro Costa Cavalcanti (HMCC), Foz já registra 55 altas hospitalares.