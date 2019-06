Hospital do Câncer Uopeccan completa 28 anos de história

A União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao Câncer foi fundada no dia 12 de junho de 1991, quando se escrevia a primeira página da história da Uopeccan. O atendimento de fato deu início no Hospital Regional de Cascavel, entre 1998 e 1999, com apenas 35 leitos e com a Bomba de Cobalto. A instituição já recebia pacientes de Cascavel e região.

Com a demanda de pacientes se viu a necessidade de buscar um local maior. “Foi quando a prefeitura nos doou uma parte desse imóvel e a gente iniciou a construção da Casa de Apoio, que aloja 60 pacientes e acompanhantes quando necessário para aqueles que buscam tratamento na Uopeccan”, afirma Ciro Antonio Kreuz, presidente do Conselho Superior.

Segundo ele, a chegada da bomba de cobalto foi o início de um sonho, a construção do complexo hospitalar Uopeccan. O primeiro bloco construído após a Casa de Apoio foi a radioterapia, que recebeu na época um novo equipamento, o acelerador linear.

Com o passar dos anos, cada vez mais pessoas se juntaram na missão de prestar atendimento de qualidade e humanizado.

Matriz e filial

Atualmente o hospital conta com mil colaboradores entre Cascavel e Umuarama e mais de 600 voluntários divididos entre matriz e filial. A Uopeccan presta atendimento por meio de convênios, atendimento particular e pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

A instituição é filantrópica, sobrevive de doações da comunidade, eventos beneficentes, Nota Paraná, cofrinhos distribuídos pelos municípios da região, enfim, soma de toda a dedicação e confiança depositada na Uopeccan.

A Uopeccan tem uma história de muito trabalho e dedicação cuja fundação foi através de um grupo Rotarianos do Rotary Club Cascavel, Rotary Club Harmonia e de membros da sociedade, “hoje nós contamos com o apoio de toda a sociedade, empresariado e comunidade em geral de Cascavel, noroeste e sudoeste do estado do Paraná”, diz Ciro Kreuz.

Transplantes

Atualmente, o Hospital do Câncer Uopeccan é a única instituição do interior do Paraná credenciada a realizar transplantes de medula e fígado. Mais uma grande conquista para a instituição, que preza pela humanização.

O projeto para a construção da Central de Transplante está a caminho, como explica o presidente da Uopeccan, Leopoldo Nestor Furlan: “Uma obra de em torno de 2.800 metros quadrados para fazer a mudança do transplante de rim e de pâncreas”.

Presidentes

Antoninho Ricardo Sabbi 1991-1993

Hilgo Gonçalves 1993-1995

Sérgio Donadussi (in memorian) 1995-1997

Dimer José Webber 1997-1999

Ciro Antonio Kreuz 1999-2019

Leopoldo Nestor Furlan atual presidente