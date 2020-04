Hospital de Umuarama recebe respiradores doados pela comunidade

O Instituto Nossa Senhora Aparecida em Umuarama recebeu no início da tarde de ontem (13), três novos aparelhos respiradores, doados por empresários e a comunidade do município e região, através da campanha “De coração pra coração”, que tem o objetivo de arrecadar equipamentos médicos e de proteção individual (EPIs), para ajudar o Hospital no combate à pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Os novos aparelhos foram imediatamente instalados na Ala de Isolamento e já estão prontos para serem usados. A nova ala fica no primeiro andar do Hospital e segue as normas da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde para o tratamento de pacientes suspeitos ou confirmados de Coronavírus.

Com chegada dos novos aparelhos, o Instituto Nossa Senhora tem agora possui 10 leitos de UTI com respirador e 20 leitos de retaguarda, que são leitos de isolamento em enfermaria, todos exclusivos para o tratamento de pacientes do Covid-19.

“Foi graças ao depósito do pagamento adiantado feito pelos doadores diretamente na conta da empresa fornecedora de equipamentos médicos, que conseguimos viabilizar a aquisição desses respiradores em tão pouco tempo”, disse o gestor do Instituto Nossa Senhora Aparecida, Cristiano Nelli, ressaltando a dificuldade que os estabelecimentos de saúde estão tendo em adquirir equipamentos médicos, dada a escassez no mercado provocada pela crise mundial do Coronavírus.

“Nosso sentimento é de gratidão a todos que colaboraram. O Hospital está seguindo as determinações da Secretaria Estadual de Saúde, Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde e se preparando para o enfrentamento do Coronavírus Covid-19”, destacou o gestor.

Valores

Cada respirador mecânico para UTI tem o custo de R$ 65 mil, somando o total de R$ 195 mil os três equipamentos doados. Um equipamento foi doado pelos irmãos Heitor Guilherme Genowei Júnior, o ‘Juninho do Posto’ e Fabiano da Silva Genowei, de fundos de reserva pessoal; o segundo foi doado pelo empresário Petterson Rezende, da Alpes Distribuidora de Combustíveis, com fundos do caixa de investimentos da empresa; e o valor para a aquisição do terceiro respirador mecânico foi rateado entre os empresários Renan Alves da Silva, Alexandre Della Libera, Eduardo Roni Belini, Adelto Fevereiro, Carlos Norvila Junior, além de outros doadores anônimos.

“Estamos fazendo um investimento no coletivo”, resumiu o empresário Petterson Rezende ao fazer sua doação.

O Instituto Nossa Senhora Aparecida também recebeu doações de álcool 70% líquido (essencial na higienização do ambiente hospitalar), máscaras e capacetes de proteção individual, também fundamentais para a proteção dos pacientes e profissionais de saúde contra o coronavírus.

Parceria com a Aciu

O hospital protocolou memorando junto a Associação Comercial, Industrial e Agrícola (Aciu), na manhã de ontem (13), visando mobilizar empresas para a confecção de lençóis e roupas hospitalares. “Estamos precisando de tecidos e também da pareceria com empresas que confeccionem as roupas e lençóis hospitalares, hoje um produto muito escasso no mercado devido a crise mundial do Coronavírus”, disse a assistente social do Nossa Senhora, Joice Krominski Graça.

Segundo ela, as roupas hospitalares são itens de suma importância no enfrentamento do Covid-19, especialmente para proteção dos profissionais de saúde e dos pacientes.