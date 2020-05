Hospital de Retaguarda: Entregues os 15 primeiros leitos

Cascavel – Entraram em funcionamento às 19h dessa segunda-feira (18) os 15 primeiros leitos do Hospital de Retaguarda Allan Brame Pinho. As dez vagas de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e cinco de enfermaria devem atender inicialmente os municípios de Cascavel, Santa Tereza do Oeste e Lindoeste. As vagas ficam disponíveis na Central de Leitos para regulação de paciente da microrregião, podendo receber pacientes de outras cidades caso seja urgente e haja leito vago. O Estado deve auxiliar no custeio da unidade com aportes mensais.

A estrutura foi montada com equipamentos de tecnologia avançada, equipe de atendimento qualificada, exames laboratoriais e de imagem e prestação de serviços, como hemoterapia e hemodiálise à beira leito.

No futuro, o hospital terá capacidade para 68 leitos. Após a reforma do prédio, o que deve acontecer após a mudança da UPA Brasília que funciona no local, a instituição também terá capacidade para realizar cirurgias de baixa e média complexidades.

Gestão

A gestão da unidade ficará a cargo do Consamu (Consórcio Intermunicipal Samu Oeste), que, por meio de concurso público e processo seletivo e chamamento público, contratou 65 profissionais: 15 médicos, 12 enfermeiros, 24 técnicos em enfermagem, 3 técnicos em farmácia, 1 farmacêutico, 1 assistente social, 2 fisioterapeutas e 7 agentes administrativos.