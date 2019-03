Hospital de Foz utiliza técnica inédita para reconstituir crânio de paciente

Aos 21 anos, Arcenio Tsmbe, tem a sensação que voltou a viver. Após passar por um grave acidente, o rapaz que é natural de Moçambique, teve um traumatismo craniano e ficou seis meses com uma deformidade de um lado da cabeça.

No dia 4 de março, o jovem passou por uma cirurgia de reconstrução de calota craniana, com utilização de prótese em 3D customizada e produzida exclusivamente para ele. O procedimento, realizado no HMCC em Foz do Iguaçu, é indicado para a reconstrução de falhas do osso do crânio, que podem ocorrer devido a tumor ou traumatismo craniano, caso do Arcenio.

“Para desenvolver a prótese, foi realizada uma tomografia, na qual foi identificada a falha no crânio do paciente. Comparando com o formato do crânio, um software faz um desenho para reconstrução e um molde em três dimensões para preencher a falha óssea. Com isso, a peça é projetada para ficar milimetricamente encaixada”, explica o neurocirurgião responsável pelo procedimento, Dr. Elton Gomes

da Silva. Na hora da cirurgia, o polimetilmetacrilato, um acrílico cirúrgico que é biocompatível e pode ser colocado na cabeça do paciente, é preparado e colocado no molde da falha criado a partir da reconstrução da tomografia.

Segundo o médico: “A ideia é proteger o cérebro que ficou sem a calota óssea do crânio, com um resultado de forma mais natural possível”, diz.

A cirurgia de reconstrução levou duas horas para ser realizada. Dois médicos se envolveram no processo — Dr. Elton e Dr. Edgar Farina. Depois, o jovem passou apenas dois dias internado e os pontos foram retirados em dez dias. “O mais interessante é que eu fiquei com o molde, caso eu precise novamente, os médicos poderão fazer outra cirurgia igualzinha”, brinca Arcenio que é grato aos profissionais, mas nunca mais quer passar por isso de novo.

O projeto da prótese customizada foi realizado pela empresa de materiais cirúrgicos Vittamedi.

Relembre o caso – Arcenio Agostinho Tsmbe, é natural de Moçambique, e está em Foz do Iguaçu cursando Biomedicina. O acadêmico faz parte do programa de Bolsa Internacional da Uniamérica e é um dos 12 estrangeiros contemplados pelo programa da instituição de ensino.

Em 24 de setembro de 2018, o moçambicano sofreu um grave acidente na área central de Foz do Iguaçu. O estudante transitava pela via de bicicleta, por volta das 8h30, quando foi atingido por um carro entre as ruas Edmundo de Barros e Mato Grosso, próximo a Guarda Mirim. Ele ficou 15 dias internado no Hospital Municipal da cidade e procurou o Costa Cavalcanti para dar sequência no tratamento, já que possui plano de saúde que contempla este tipo de cirurgia.