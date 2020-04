Hospital de Campanha começa a receber equipamentos e móveis

O Hospital de Campanha Ney Martins, que foi montado no Centro de Convenções e Eventos de Cascavel, começou a receber hoje (1) os móveis e equipamentos necessários para seu funcionamento. O prefeito Leonaldo Paranhos entregou ontem (31) a estrutura do Hospital , que ficou pronta em 48 horas, e que leva o nome do empresário cascavelense, Ney Martins, primeira vítima do coronavirus na cidade. A unidade de saúde terá 59 leitos para o atendimento de pessoas acometidas pela Covid-19.

Desde o início da manhã, equipes do Território Cidadão e da Secretaria de Meio Ambiente, trabalham no transporte de camas e colchões hospitalares, mesas, cadeiras, armários e insumos necessários para o pronto atendimento ä população. “ Começamos o transporte destes equipamentos hoje , amanhã iniciaremos a distribuição em cada um dos 59 leitos e montagem. Só pararemos quando tudo estiver pronto”, disse o gerente do Território Cidadão, Ailton Lima.

Estrutura do Hospital de Campanha Ney Martins

Além dos 59 leitos, espaço terá três depósitos de medicamentos, dois almoxarifados, oito salas de apoio, três salas de espera e uma de triagem. O hospital de campanha será dotado de 15 leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) nos próximos dias. De acordo com o coordenador do Centro de Operações Emergenciais (COE), Rubens Griep, cada um desses 15 leitos terá toda a complexidade uma UTI normal, mas utilizando equipamentos