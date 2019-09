Hospital Bom Jesus/HOESP de Toledo lança a campanha “Mantenha esse coração batendo”

Mantenha esse coração batendo. Este é o mote da campanha publicitária lançada pelo Hospital Bom Jesus/HOESP de Toledo, no dia 12/9, com o objetivo de sensibilizar a população da cidade e dos demais municípios atendidos pela instituição, que vem enfrentando graves dificuldades financeiras para se manter funcionando.

A linha criativa proposta pela Caio Publicidade, agência responsável pela criação da campanha, estabelece uma analogia entre a necessidade do Hospital Bom Jesus/HOESP e a de um paciente que, para sobreviver, precisa receber medicação e cuidados.

A mensagem central dessa campanha visa criar a consciência de que o hospital não é uma instituição pública, mas também não é uma empresa particular. Ele é um patrimônio da cidade de Toledo e municípios vizinhos e, como tal, precisa da ajuda de todos para continuar prestando atendimento à região. Pretende despertar nas pessoas o senso de pertencimento e de responsabilidade por ele e também reavivar os canais de doação já existentes e criar novos. Objetiva resgatar e reforçar a necessidade da ajuda de toda a região para manutenção do hospital e, principalmente convocar os diversos setores da sociedade para que contribuam com essa iniciativa, diante da sua grande importância para todos.

A campanha terá a sua veiculação prioritária nas mídias digitais e, dentre as peças criadas, está a nova identidade da urna de arrecadação do Programa Nota Paraná. Empresários de grande, médio ou pequeno porte, interessados em colaborar mantendo uma urna em seu estabelecimento, deverão entrar em contato com a administração do hospital e fazer o cadastro correspondente.

As empresas e pessoas que desejarem tornar pública a sua simpatia pela causa poderão personalizar seus perfis do Facebook com o tema da identidade da campanha. Para isso, basta acessar www.facebook.com/BomJesusHOESP, compartilhar e assim, também, ajudar na divulgação.

A conta não fecha

Ao completar seus 48 anos, pode-se afirmar que o Bom Jesus/HOESP é, hoje, o maior complexo hospitalar da região em número de leitos credenciados ao Sistema Único de Saúde (234 no total, incluindo 20 vagas de UTI Adulto e Neonatal), sendo 60% destes números destinado ao SUS. O Bom Jesus atende a 18 municípios, com banco de leite humano e Pronto Socorro 24 horas com assistência de alta complexidade.

As despesas mensais do atendimento ao SUS giram em torno de R$ 3.450.000,00 (três milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais) versus uma receita mensal recebida de R$ 2.270.000,00 (dois milhões, duzentos e setenta mil reais), já considerando todos incentivos como HOSPSUS e Urgência/Emergência, somado ao fato da tabela de remuneração do SUS estar há praticamente 20 anos sem reajuste, a conta não fecha e o prejuízo médio mensal do Hospital Bom Jesus/HOESP é de 51,5%. Esse é a realidade com a qual a instituição já vem trabalhando há muito tempo, como todos os hospitais que realizam atendimento ao SUS.

Diante desse quadro, mesmo com a mobilização constantemente da população, arrecadando alimentos, participando dos bazares e de outras atividades beneficentes do hospital, a carência ainda é enorme. O grande desafio é, além de aumentar a arrecadação do hospital, criar uma estabilidade nas arrecadações mensais.

Como colaborar

São vários meios formais já existentes, mas que precisam ser reforçados com urgência.

COPEL – O titular da conta estabelece um valor fixo mensal de doação para ser cobrado junto com o seu consumo de energia elétrica. Mensalmente, a COPEL repassa o valor total das doações ao hospital. Os interessados deverão solicitar o termo de autorização ao hospital.

NOTA PARANÁ – O consumidor deposita em urnas identificadas, dispostas em vários estabelecimentos comerciais dos 18 municípios atendidos pelo hospital, as notas fiscais nas quais o seu CPF não foi incluído. É possível, também, cadastrar as notas sem CPF diretamente no site do programa http://www.notaparana.pr.gov.br/

BAZARES – A partir de doações da comunidade e também de mercadorias apreendidas pela Receita Federal, periodicamente são realizados bazares em local anexo ao hospital, cuja renda é destinada para as urgências da instituição. As datas dos bazares são divulgadas através das mídias digitais do hospital. Aqui, a colaboração da sociedade poderá ser efetuada de duas maneiras: fazendo doações de mercadorias novas ou seminovas e comprando produtos no bazar.

CENTRAL DE DOAÇÕES – Alimentos não perecíveis e outros tipos de doação podem ser entregues constantemente no hospital, mediante prévia consulta para que se estabeleçam as necessidades mais urgentes. A entrega também deve ser mediante prévio agendamento com a instituição.

PROJETO BANCO DE LEITE HUMANO – O Hospital Bom Jesus/HOESP recebe e doa leite para recém-nascidos. Para doar, as mães que estão amamentando devem entrar em contato com o hospital. Outra forma de ajudar é doando vidros de até 200 ml para que o leite possa ser estocado.

CONTA SOLIDÁRIA – O Hospital Bom Jesus/HOESP possui uma conta no Sicoob que está apta a receber doações de qualquer valor. Para depósito, os dados são: agência 4351 e conta corrente 2519-4.

Municípios atendidos pelo Hospital Bom Jesus/HOESP

Todos que pertencem a 20ª Regional

Assis Chateaubriand |Diamante D’Oeste |Entre Rios do Oeste |Guaíra |Marechal Cândido Rondon |Maripá |Mercedes |Nova Santa Rosa | Ouro Verde do Oeste | Palotina |Pato Bragado |Quatro Pontes |Santa Helena | São José das Palmeiras |São Pedro do Iguaçu |Terra Roxa |Toledo |Tupãssi.

Hospital Bom Jesus/HOESP – Histórico

A Casa de Saúde Bom Jesus foi fundada em 14 de setembro de 1971, na cidade de Toledo – PR. Atualmente, segundo a classificação do Ministério da Saúde, é considerada uma entidade hospitalar de porte 2, atuando como Hospital geral de referência para Urgência e Emergência para atendimento aos 18 municípios que fazem parte da 20ª Regional de Saúde, sendo responsável pelo atendimento a mais de 350 mil vidas em toda a região.

A Associação Beneficente de Saúde do Oeste do Paraná – HOESP foi fundada em 28 de julho de 2004, com base na Lei Federal nº. 9.790/99, Lei das OSCIP´S, com o objetivo de angariar fundos e recursos destinados à manutenção da Casa de Saúde Bom Jesus, a qual passou a ser mantida pela HOESP. No dia 21 de março de 2013 recebeu o certificado de entidade beneficente de assistência social na área da saúde, tornando-se Entidade Filantrópica, conforme Portaria Nº 286/2013.

A HOESP é regida por um Estatuto Social e tem atualmente como Presidente o Dr. Claudio Tomuo Hayashi e na Superintendência, a Senhora Zulnei Bordin. Atualmente a instituição está qualificada como Entidade Filantrópica junto ao Ministério da Saúde, prestando os seguintes atendimentos referentes à alta complexidade: Ortopedia e Gestação de Alto Risco, realizando, dentre outros procedimentos, cirurgias neurológicas, trauma-ortopédicas, gastrointestinais, urológicas e bucomaxilofaciais.

Conta, ainda com um Centro de Imagem terceirizado com serviços em Hemodinâmica e Hemodiálise. Possui um Corpo Clínico composto por 217 médicos e um quadro de funcionários com 511 colaboradores. São 7.171,67 m² de área construída, 234 leitos, divididos em nove unidades de internação, 20 leitos de UTI adulto, oito leitos de UTI Neonatal, 49 leitos de Pediatria, 33 leitos na Clínica Médica, 29 na Clínica Cirúrgica, oito leitos na Maternidade, 45 leitos no 3º piso, 35 leitos no 2º piso e 15 leitos no Pronto-Socorro.

Hospital Bom Jesus/HOESP

Rua Almirante Barroso, 2193 – Centro – Toledo – PR

Contato (45) 2103-2000