Hospitais de Guarapuava e Ivaiporã terão leitos exclusivos para a Covid-19

O governador Carlos Massa Ratinho Junior vistoriou nesta terça-feira (14) as obras de três hospitais do Interior do Paraná que atenderão exclusivamente pacientes com a Covid-19. Os hospitais regionais de Guarapuava, na região Centro-Sul, de Ivaiporã, no Vale do Ivaí, e de Telêmaco Borba, nos Campos Gerais, vão agregar ao sistema público de saúde mais 160 leitos, sendo 40 de UTI, e reforçar o atendimento nessas regiões.

O governador destacou que as obras nos três hospitais tinham previsão de entrega para dezembro, mas que o Governo do Estado vai antecipar a abertura das unidades, que deverão estar em funcionamento em até 45 dias e poderão atender justamente no período em que pandemia deverá ser mais crítica no Estado.

Ratinho Junior destacou que os três hospitais vão atender nas suas especialidades depois que a pandemia acabar. A estratégia do governo de descentralizar a saúde e aproximar os serviços cada vez mais da população também foi enfatizada pelo secretário da Saúde, Beto Preto. Ele destacou a opção do Paraná em reforçar o atendimento médico em estruturas especializadas. “Não é algo provisório, mas preparado para servir a população em todas as necessidades”, disse ele.

Beto Preto lembrou que os três hospitais regionais se somam ao reforço de outras estruturas como os hospitais universitários de Londrina, Cascavel, Ponta Grossa e Maringá.

GUARAPUAVA – A ala do Hospital Regional de Guarapuava que teve a construção antecipada para atender exclusivamente pacientes com a Covid-19, deverá ficar pronta em até 45 dias.

Neste primeiro momento serão 30 leitos de UTI e 80 leitos de enfermaria, divididos em dois andares do hospital. A segunda fase, com finalização em dezembro, prevê outros 10 leitos de UTI e mais 40 de enfermaria. O investimento por parte do Governo do Estado é de R$ 57,3 milhões.

Após a crise, a estrutura de Guarapuava será referência para Urgência e Emergência, com perfil direcionado a ortopedia e trauma, cirurgia geral e clínica médica, beneficiando 20 municípios da região.

IVAIPORÃ – O Hospital Regional de Ivaiporã deverá ser inaugurado nos próximos 30 dias. Ele terá 10 leitos de UTI (podendo chegar a 20 leitos) e 60 leitos de enfermaria para atender, neste primeiro momento, pacientes com a COVID-19.

O governador Ratinho destacou ainda que os serviços da Sanepar de esgotamento sanitário foram antecipados de 30 para 13 dias para agilizar a entrega da estrutura.