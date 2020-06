Horário de funcionamento de escolas para entrega e retirada de materiais é alterada

A Secretaria Municipal de Educação de Cascavel, informa que em cumprimento ao novo Decreto Municipal, que orienta novas medidas para proteção da população e enfrentamento ao Covid-19, a partir do dia 15 de junho de 2020, o horário de funcionamento das Unidades Escolares da Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel será das 09h30 às 17h30.

A entrega de atividades remotas aos alunos, previstas na Instrução Normativa nº 01/2020, sofrerá alteração de horário para atender ao disposto no Decreto: as atividades poderão ser retiradas e/ou entregues pelos pais ou responsáveis das 09h30 às 17h30, incluindo horário de almoço.

O funcionamento das Escolas Municipais Atílio Destro e Diva Vidal está suspenso até dia 18 de junho, devido a confirmação de um caso de Covid-19 entre os servidores de cada escola. As duas escolas permanecem fechadas desde o dia 11 de junho, em virtude do feriado prolongado, e seus espaços serão desinfectados pela Defesa Civil. Somente após a completa higienização do local as atividades serão retomadas.

As retirada e/ou entrega de atividades remotas nessas Escolas será, excepcionalmente, adiada em uma semana, portanto, acontecerão de 22 a 24 de junho.

A Secretaria de Educação reforça o compromisso as medidas de enfrentamento ao Covid-19, com a proteção dos servidores e com a qualidade da Educação pública.

E pede aos pais e responsáveis que sigam as medidas sanitárias ao retirar e/ou entregar as atividades nas unidades escolares, principalmente: usar máscara, respeitar o distanciamento indicado na eventual formação de filas e não estar acompanhado de outros familiares ao adentrar o espaço da Escola ou CMEI.