Homem que tranportava maconha em motocicleta é preso na BR-277

A equipe de PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu na noite de quinta-feira (28), um motociclista tranportando 7,2 quilos de substância análoga a maconha.

A prisão aconteceu durante uma ronda pela BR-277, nas proximidades do Km 716, os PRFs observaram duas pessoas paradas com uma Honda/CG 125 Titan no acostamento da via. A equipe policial deu sinal de abordagem ao condutor da motocicleta, sendo que o mesmo de pronto iniciou fuga, trafegando pelo acostamento da via e adentrando a uma estrada rural.

Logo após entrar na estrada rural o condutor da motocicleta sofreu uma queda e ambos tentaram empreender nova fuga a pé, porém o piloto da CG 125 foi contido pelos PRFs. Já o passageiro não foi localizado, mas em uma mochila deixada durante a fuga foram localizados 11 tabletes de substância análoga a maconha.

Indagado o condutor da motocicleta informou ter pego o passageiro com a mochila em um posto de combustíveis em Foz do Iguaçu e que ganharia determinada quantia em dinheiro para levá-lo até Medianeira/PR.

Diante dos fatos veículo, droga e o homem encaminhados a Polícia Civil em Santa Terezinha de Itaipu/PR para os procedimentos cabíveis.