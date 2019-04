Homem fica em estado grave ao ser esfaqueado no Brasmadeira

Osmar Rocha, 50 anos, teve ferimentos graves após ser esfaqueado na noite de ontem na Avenida Piquiri, no Bairro Brasmadeira, em Cascavel.

De acordo com testemunhas, ele andava de bicicleta pela ciclovia quando foi agredido. Com ferimentos graves no tórax e no abdômen, foi levado ao HU. A faca usada na agressão foi encaminhada à Delegacia de Homicídios.

Pouco antes um rapaz de 25 anos foi ferido com golpes de facão na Rua Arquitetura, no Bairro Universitário. Jonas Santiago Silva estava com um grande corte no antebraço esquerdo e foi levado à UPA Tancredo. Ninguém foi preso.