Homem de 79 anos é o 19º óbito pelo novo coronavírus registrado em Cascavel

Mais um óbito pelo novo coronavírus foi registrado pelas autoridades de saúde de Cascavel nesta segunda-feira (15).

O paciente do sexo masculino tinha 79 anos e era portador de doença cardiovascular crônica, doença pulmonar obstrutiva crônica e hipertensão arterial sistêmica.

Os sintomas iniciaram em 31/05, no dia 02/06 foi admitido na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com tosse, dor de garganta, dispnéia e hipossaturação, coletado amostra em 03/06 para RT-PCR com resultado positivo pelo Lacen (Laboratório Central) do Paraná em 05/06.

Foi transferido para o Hospital Bom Jesus em Toledo em 06/06 e evoluiu a óbito em 13/06. Óbito confirmado pelo Hospital a Vigilância Epidemiológica de Cascavel apenas em 15/06.