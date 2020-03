Henrique Helmuth Kaefer falece aos 96 anos

Patriarca da família Kaefer, Henrique Helmuth falece aos 96 anos. Ele estava internado no hospital havia duas semanas, e teve falência múltipla de órgãos.

Helmuth foi um dos pioneiros gaúchos que chegaram ao oeste nos anos 60. Comerciante e caminhoneiro, estabeleceu uma pequena venda em Dois Irmãos, interior de Toledo. Entre os anos 1950/1960, trouxe do interior do Rio Grande do Sul, dezenas de colonos, em caravanas e mudanças para colonizar a região oeste do Paraná. Nos anos 70, com loja agropecuária e distribuição de ração, foi precursor dos negócios na avicultura e na suinocultura, daí advindo as empresas de abate de aves, suínos, ovos e pintinhos Globoaves e Diplomata, geradoras do desenvolvimento do agro e de muitos empregos.

Helmuth deixa a esposa Maria Libória, os filhos Velci, Saldi, Helenita, Alfredo, Roberto, Arnete e Fabiana, alem de netos e bisnetos.