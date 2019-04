Harmonização orofacial: procedimento é aposta de dentistas

Foi-se o tempo em que o consultório do dentista era destino apenas para quem buscava soluções para a saúde bucal. Hoje, o temido barulho do motorzinho dá lugar para procedimentos estéticos no rosto que combatem o envelhecimento de maneira minimamente invasiva garantindo o efeito “Top Model Look”, o queridinho das celebridades. É a harmonização orofacial.

“O dentista moderno ampliou sua visão e, além dos dentes e da boca, o rosto como um todo faz parte de sua área de atuação. Isso porque um sorriso bonito vai muito além de ter dentes brancos e alinhados, a harmonia facial também deve ser levada em conta”, explica o dentista Willian Ortega, que é especialista em odontologia estética e atende em Cascavel e Corbélia, no oeste do Paraná.

Na harmonização é possível corrigir pequenas imperfeições sem a necessidade de cirurgia plástica. O procedimento se destaca pela precisão e tem resultado imediato.

A aplicação de ácido hialurônico e toxina botulínica e até a bichectomia são alguns procedimentos que fazem parte do tratamento.

Outro diferencial da harmonização orofacial é a rapidez de cada aplicação. “Tudo é feito no máximo em uma hora. A duração do tratamento varia entre 18 e 24 meses”, esclarece.

O procedimento é totalmente personalizado de acordo com o perfil de cada paciente sendo que é necessário que o profissional tenha referência e seja membro do Conselho Federal de Odontologia.

Confira o poder de cada uma:

-Ácido hialurônico: Essa técnica é utilizada para diminuir o contorno e o volume dos lábios e minimizar o chamado “bigode chinês”, sua utilização também tem como finalidade harmonizar a face e o sorriso.

-Botox: é uma das principais técnicas usadas na harmonização orofacial. É um procedimento minimamente invasivo, que deixa a pele mais firme, corrige imperfeições como rugas, sorriso gengival e posição da sobrancelha.

-Ácido deoxicólico: Utilizado principalmente para reduzir a papada, sua aplicação também promove bons resultados estéticos, deixando o sorriso mais harmônico com a face.

-Bichectomia: Esse procedimento é recomendado para retirada da gordura das bochechas. A técnica é capaz de afinar a face e trazer uma harmonia mais simétrica para o rosto. Essa cirurgia também pode ser indicada para pacientes que mordem a parte interna das bochechas.

– Rinomodelação: Melhora de pequenos detalhes na harmonia do nariz.