Handebol: Equipes de seis países disputam o Sul-Centro Americano em Maringá

Curitiba – As principais equipes masculinas de handebol do continente estão reunidas em Maringá para as disputas do 19º Campeonato Sul-Centro Americano, que vale vaga para o Mundial de 2021, no Egito. O Brasil estreia na competição às 19h desta terça-feira (21) contra o Paraguai, no ginásio do Parque do Japão.

A 1ª rodada, porém, terá início às 15h no Ginásio do Centro de Excelência de Handebol da UEM, com Chile x Uruguai. Em seguida, às 17h, também no Parque do Japão, será a vez de Argentina e Bolívia medirem forças. A entrada para cada rodada é um quilo de alimento não perecível. A programação também será desenvolvida no Ginásio Chico Netto, a partir de quinta-feira (23).

Comandada pelo espanhol Daniel Gordo, que fará sua estreia à frente da equipe, a seleção brasileira chegou ontem (20) a Maringá, no início da tarde, e já treinou no local da partida desta terça-feira. A delegação do Brasil conta com 23 pessoas, sendo 16 atletas e sete integrantes da comissão técnica.

O treinador utilizou a convocação do último Mundial como base para sua lista. Dentre os 20 nomes chamados, destaque para o do central Henrique Teixeira, maringaense que fez parte da campanha histórica alcançada naquele Mundial, quando o Brasil foi top 10 na Alemanha.

O Sul-Centro Americano distribui três vagas para o Mundial de Handebol no Egito em 2021 e deverá servir de base para Daniel Gordo convocar a equipe para o Pré-Olímpico de abril, que terá participação brasileira caso o Egito vença o Campeonato Africano, que será encerrado sábado (25).