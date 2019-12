HANDEBOL | Brasil está eliminado do Mundial feminino

O Brasil está fora da disputa pelo título do Campeonato Mundial feminino de handebol, que está sendo realizado no Japão. Ontem (4), a equipe brasileira perdeu a terceira partida, desta vez para a Dinamarca, por 24 a 18, em Yamaga, e não tem mais chance de se classificar para a fase seguinte da competição. Antes, havia sido derrotada por Coreia do Sul e Alemanha e empatado com a França. A seleção só tem mais um jogo pelo Grupo B, contra a Austrália, às 3h (de Brasília) desta sexta-feira. Se ganhar, encerrará a fase na quinta colocação, com três pontos, e disputa do 17º ao 20º lugar. O Mundial vai até o dia 15 de dezembro.