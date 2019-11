A vitória de Valtteri Bottas domingo no GP dos Estados Unidos não impediu que seu companheiro na Mercedes se tornasse hexacampeão. Lewis Hamilton chegou em segundo e se tornou o segundo piloto a ser seis vezes campeão na Fórmula 1. Hamilton chegou aos 381 pontos, contra 314 de Bottas. Charles Leclerc, da Ferrari, está em terceiro, com 249 pontos. No próximo dia 17 será disputado o GP do Brasil, em Interlagos, penúltima etapa do Mundial.