Guia para isolamento e quarentena: o que pode e não pode?

Cascavel – Após os decretos estadual e municipais para restrição no atendimento ao público do comércio em geral, é importante esclarecer o que é permitido ficar aberto e o que não é:

O que é permitido?

Supermercados, mercados, açougues, hortifrutigranjeiros, quitandas e centros de abastecimentos de alimentos funcionam normalmente, mas a determinação é restrição ao público à metade da capacidade e de produtos por cliente. Farmácias devem evitar aglomerações no interior das lojas. Restaurantes, lanchonetes e padarias podem funcionar das 7h às 19h com plano de contingência público. À noite não é permitido atendimento presencial. Serviços de food truck deverão ter atendimento exclusivo em balcão ou serviço de entrega. Proibido mesas e cadeiras para consumo local em lojas de conveniência.

O que está proibido?

Está proibido o funcionamento de clubes, academias, salões de beleza, shoppings, cinemas, jogos e competições esportivas, feiras livres, igrejas, e festas e contraterminação de qualquer natureza.

No comércio está suspenso o atendimento ao público externo das empresas que não sejam de ramos essenciais. As empresas podem manter o funcionamento interno, desde que respeitadas as regras para evitar contaminação.

O que a população pode e não pode fazer?

Há uma diferença em relação às restrições para pessoas que estão em quarentena e isolamento:

Quarentena: Segundo o Ministério da Saúde, é uma medida obrigatória e restritiva para o trânsito de pessoas para diminuir a velocidade de transmissão do novo coronavírus. Quem está em quarentena pode ir a mercado, farmácia, posto de combustível, distribuidora de gás e água e banco, sempre evitar aglomerações, contato físico e respeitar a etiqueta respiratória (tossir e espirrar). Permanecer no jardim, na varanda de casa, na calçada é indicado, assim como deixar as janelas de casa sempre abertas para garantir a ventilação natural.

Em isolamento: Pessoas que apresentam ou não sintoma da covid-19 e que estejam em investigação por alguma razão devem ficar isoladas em ambiente domiciliar, ou em clínicas e hospitais. Não podem ter contato com outras pessoas no período para evitar a transmissão do vírus. O Ministério da Saúde determina que o isolamento seja feito por 14 dias, período que o vírus leva para se manifestar no corpo, podendo ser estendido se necessário, ou encerrado caso o exame teste negativo.

Onde buscar informações?

Caso você ou alguém próximo apresente sintoma da covid-19, a recomendação é ligar para os canais disponibilizados pelo município, ou para 136 (Ministério da Saúde). Também pode baixar no celular o aplicativo CORONAVÍRUS-SUS.