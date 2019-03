Grupo da Melhor Idade participam de Sessão de Cinema

A interação social é um fator de proteção no envelhecimento saudável e ativo. Sabendo disso, o Grupo da Melhor Idade de Santa Terezinha de Itaipu realiza toda semana diversas atividades com objetivo promover a interação, além de proporcionar bem-estar e qualidade de vida aos idosos.

Na tarde da última quarta-feira (20), cerca de 90 vovós e vovôs participaram da sessão de cinema realizada no Centro de Apoio à Melhor Idade (CIAMI). “Eles gostam muito desses eventos. Para alguns é a primeira vez que eles participam de uma sessão de cinema, enquanto outros aproveitam a oportunidade para relembrar os bons tempos”, explica a coordenadora do Grupo da Melhor Idade, Regina de Antoni.

Durante todo o ano, são desenvolvidas diversas atividades com a Melhor Idade, que incluem oficinas da memória, artesanato, dança, coral, oficina levando alegria, hidroginástica, pilates e o tradicional baile de todas as quartas-feiras. Todas as atividades desenvolvidas com o grupo da Melhor Idade são gratuitas. Podem participar idosos acima de 55 anos.

O CIAMI fica localizado na Rua Ângelo Pedro Dotto, 788, no Centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30.