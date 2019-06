GRUPO A – Venezuela x Peru

O primeiro jogo da Copa America da história de Porto Alegre será neste sábado, às 16h, na Arena do Grêmio, entre Venezuela e Peru, seleções que estão no Grupo A, o mesmo do Brasil.

A equipe venezuelana não é mais aquele saco de pancadas de antigamente. O time evoluiu ao longo dos anos e pode incomodar nesse grupo brasileiro. O craque é o centroavante Rondón, que joga no Newcastle, da Inglaterra. A equipe vem de uma goleada por 3 a 0 sobre os Estados Unidos.

Já o Peru é um dos candidatos a brigar pelo segundo lugar. Aposta tudo em Paolo Guerrero (foto), centroavante que vive grande fase no Inter. Christian Cueva e Jefferson Farfán são as outras estrelas do time de Ricardo Gareca.

Desafio Uruguai x Equador é duelo do favorito x azarão

Belo Horizonte – Campeão 15 vezes da Copa América, o Uruguai tem mais títulos que a Argentina (que tem 14) e o Brasil (que tem oito). Isso sem falar no peso que a camisa azul carrega por causa dos títulos mundiais e das medalhas de ouro olímpicas. Muito mais humilde, o Equador só terminou a Copa América duas vezes em quarto lugar, sendo a última em 1993. O Equador estreia como azarão na Copa América, já que pensa em alcançar pelo menos as quartas de final do torneio, mas seu objetivo principal é jogar a Copa do Qatar, já que esteve ausente da festa russa do ano passado. Nos amistosos preparatórios, os equatorianos perderam de Estados Unidos e México e apenas empataram com Honduras e Venezuela. Antonio Valencia, meia do Manchester United, é o cérebro da esquadra.

Por isso, o jogo das 19h deste domingo no Mineirão pelo Grupo C da Copa América é o duelo do favorito x arazão.

Japão x Chile

Com a estreia da seleção chilena, campeã das duas últimas edições do torneio, e da equipe convidada do Japão, será concluída na segunda-feira (17) a primeira rodada da Copa América 2019. A partida, que vale pelo Grupo C, será realizada no estádio do Morumbi, em São Paulo, a partir das 20h (horário de Brasília).

O Japão veio ao Brasil com uma equipe essencialmente formada por atletas sub-23, o que reduz significativamente as possibilidades de sucesso na competição. Já a equipe chilena, além da tradição, vem forte para mais uma Copa América e é favorita para o confronto.