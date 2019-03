Greve do transporte público: Reunião termina sem acordo

A reunião convocada pelo prefeito Leonaldo Paranhos para tentar um acordo entre trabalhadores e empresas que operam o transporte público de Cascavel terminou sem avanços. Os trabalhadores até recuaram em alguns itens reivindicados, mas as empresas se recusaram a reconsiderar a proposta, sob argumento de que, para isso, onerariam a passagem, o que o prefeito recusou. O encontro era uma tentativa de evitar a greve anunciada para a próxima terça-feira, e foi realizada na sala de reuniões da prefeitura, nesta manhã.

Estiveram presentes representantes das empresas Viação Capital e Pioneira, da Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito), do sindicato dos motoristas, da Federação dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e o prefeito Leonaldo Paranhos.

A reunião começou com ânimos exaltados e as empresas anunciaram que não tinham a intenção de aceitar a proposta de 5% de aumento salarial e R$ 114 a mais de vale-alimentação.

Sem avanços, o prefeito conversou separadamente com representantes do sindicato e depois da empresa. Os trabalhadores até recuaram para 4% de reajuste e pediram R$ 50 a mais no vale (as empresas querem pagar só R$ 14). O diretor da empresa de transporte Pioneira, Camilo Marra, afirmou que, se as empresas aceitassem essa nova proposta, a passagem vai subir mais. “Não tem como manter o valor da tarifa que nós já propomos. Com a proposta de 4% e os R$ 250 de alimentação (aumento de R$ 14) a passagem chegou aos R$ 4,15. Se aceitarmos a proposta, a passagem terá que ficar mais cara ainda”.

Camilo transferiu para o prefeito Paranhos a decisão, já que, se ele autorizar adicionar esse novo valor na planilha de custos, as empresas fecham negócio com o sindicato.

O prefeito Leonaldo Paranhos disse que está envolvido nessa questão para defender o interesse público e enfatiza: “Não quero nem falar de passagem, mas isso não pode pesar muito no bolso do usuário”.

