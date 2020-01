Grenal decide Copinha neste sábado

São Paulo – A cidade de São Paulo celebra aniversário de 466 anos neste sábado (25), dia no qual o futebol gaúcho comemorará, pois o principal clássico do Rio Grande do Sul decidirá a 51ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, às 10h, no Pacaembu, que teve 32 mil ingressos retirados por torcedores. O jogo será transmitido pela SporTV, em rede fechada.

Internacional e Grêmio, aliás, chegam disputam o título após terem eliminados equipes paulistas na semifinal. O Colorado passou pelo Corinthians e o Imortal pelo Oeste. Com isso, farão o Grenal que marca apenas o terceiro clássico estadual entre clubes de fora de São Paulo na final da quinquagenária competição. E eles acontecem em média a cada 24 anos. As ocasiões anteriores ocorrem em 1996, com Atlético-MG x Cruzeiro, e 1971, com Fluminense x Botafogo. No geral, essa será apenas a quinta vez em que uma equipe paulista não disputa o título da Copinha, que existe desde 1969.

Em sua sexta final e em busca de sua quinta taça da Copinha, para ultrapassar o São Paulo e se igualar ao Fluminense como segundo maior vencedor – o Corinthians tem dez -, o Inter, comandado por Fábio Matias, chega com a melhor defesa da competição e com seu camisa 10 e capitão Cesinha como destaque.

Já o Grêmio, do técnico Guilherme Bossle, tenta um título inédito em sua galeria de troféus, após o vice-campeonato em 1991. Para isso, conta com o retorno do volante Diego Rosa, que volta de suspensão. Ele tem 17 anos e já faz parte do elenco sub-20, o que o faz ser monitorado por Renato Gaúcho e sua comissão técnica para o time principal.