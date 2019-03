Grêmio e Internacional fazem o Grenal 418

Clássico que para o Rio Grande do Sul e costuma ser divisor e água nas equipes, o Grenal será atração neste domingo pela 10ª rodada do Campeonato Gaúcho. Será o duelo de número 418 entre Grêmio e Internacional, o primeiro de 2019. O jogo está marcado para as 19h, na Arena gremista. No Imortal, único invicto do Estadual, com sete empates e duas derrotas, Renato Gaúcho deve manter a escalação da derrota por 1 a 0 para o Libertad, na última terça-feira, apesar dos pedidos de mudança por parte da torcida, que viu o time “empacar” nos dois principais jogos do ano, pela Libertadores. No Colorado, que vive boa fase após a segunda vitória na competição continental, Odair Hellmann espera o meia Patrick, que deixou o jogo contra o Allianza Lima, quarta-feira, com dores musculares. No último clássico (foto), em setembro de 2018, o Inter levou a melhor num jogo que terminou com briga e confusão.