Grêmio desafia Libertad em busca de vaga nas quartas da Libertadores

Porto Alegre – O Grêmio visita o Libertad nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Defensores Del Chaco, no Paraguai, pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, podendo perder até por um gol de diferença para avançar de fase.

Será o quarto duelo entre as equipe em 2018. Pela fase de grupos, os paraguaios levaram a melhor em Porto Alegre, com vitória por 1 a 0, enquanto o Tricolor venceu por 2 a 0 a volta em Assunção e na Arena, já pelas oitavas de final.

Pelo Grupo H da primeira fase, aliás, o Libertad avançou como líder, com 12 pontos, enquanto a equipe gaúcha ficou em segundo, com 10. Agora, com o resultado na ida do mata-mata, o Grêmio pode até perder por um gol de diferença que estará classificado ás quartas de final. Se perder por 2 a 0, a decisão irá para os pênaltis.

Sem o zagueiro Pedro Geromel, suspenso após ser expulso no primeiro jogo, o Imortal irá a campo com: Paulo Victor; Leonardo Gomes, David Braz, Kannemann e Cortez; Maicon e Matheus Henrique; Alisson, Jean Pyerre e Everton; André.