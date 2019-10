Grave acidente deixa duas pessoas feridas na BR-158 no Sudoeste

Um grave acidente doixou duas pessoas feridas próximo à ponte do Rio Chopim na BR-158, trecho entre Coronel Vivida e Pato Branco no Sudoeste do Paraná nesta terça-feira (15).

Socorristas do Corpo de Bombeiros de Coronel Vivida e do Samu de Pato Branco foram deslocados para atender as vítimas. Segundo informações da imprensa local, um veículo Focus, placa de Pato Branco trafegava sentido Pato Branco quando saiu da pista e colidiu contra árvores.

Os dois ocupantes foram identificados como Fabiano Cadorin que era o motorista e o caroneiro era Zadner Eli de Souza Coelho.

Fabiano, o motorista teve vários ferimentos e suspeita de fraturas, ele foi encaminhado para atendimento médico em Pato Branco.

O passageiro, Zadner foi atendido no local e encaminhado para a UPA de Coronel Vivida com algumas escoriações e suspeita de luxação no braço esquerdo.

Fonte: Adelino Guimarães/Rádio Voz.