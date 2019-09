GR de Toledo é campeã e vice por equipe no Estadual

Toledo – A delegação de Toledo conquistou o título de campeã e vice-campeã no Campeonato Paranaense de Ginástica Rítmica Pré-Infantil e Juvenil, realizado no fim de semana em São José dos Pinhais.

O pré-infantil Nível 1 ficou em segundo lugar e o pré-infantil Nível 2 foi campeão na competição, além da conquista individual do terceiro lugar geral para Laura Romero, no Nível 2.

No juvenil, a equipe de Toledo participou com apenas uma ginasta Kauany Zanettin, que ficou em terceiro lugar no individual geral, primeiro em maças e em fita, segundo em corda e quarto lugar no aparelho bola.

A equipe voltou domingo (1º) para Toledo e ontem à tarde os pais acompanharam as atletas em carreata pelas principais ruas da cidade para comemorar a conquista.

Conforme a técnica Gracieli Morais, que acompanhou a equipe juntamente com a técnica Solange Martins Paludo, foi uma boa estreia para as atletas do pré-infantil, que participaram pela primeira vez de uma competição estadual. Ao todo, 20 clubes com um total de 124 atletas participaram do Paranaense.