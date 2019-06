Governo repassa R$ 25,4 milhões para 14 municípios do Centro-Sul

O governador Carlos Massa Ratinho Junior confirmou nesta sexta-feira (7), em Irati, a liberação de R$ 25,4 milhões para 14 municípios da região Centro-Sul do Paraná. As obras, melhorias e aquisições fazem parte de um pacote de projetos das secretarias Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas e de Infraestrutura e Logística.

No encontro com prefeitos, realizado na Câmara Municipal de Irati, Ratinho Junior afirmou que os recursos atendem demandas represadas da região e foram reservados a partir das medidas de economia tomadas nos primeiros meses de gestão. “Esse investimento é fruto do trabalho que estamos fazendo desde o começo do ano, enxugando a máquina pública, cortando mordomias e revendo contratos”, destacou afirmou.

No encontro foram autorizados convênios, licitações e homologações de pavimentação e recape de ruas, compra de veículos e equipamentos rodoviários, entre outros investimentos.

A determinação do governador, afirmou o secretário de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, João Carlos Ortega, é que o Estado esteja cada vez mais perto dos municípios. A ordem do governador é para que os secretários estejam nas regiões”, disse ele. Ortega reforçou a solicitação aos prefeitos para que elaborem projetos estruturantes, priorizando a vocação regional. Isso leva emprego e renda para as regiões”, completou.

Sandro Alex, secretário de Infraestrutura e Logística, ressaltou a importância dos investimentos nos municípios do Centro-Sul. “Não viemos aqui dar mais uma ordem de serviço, mas colocar as máquinas na pista”, disse ele.

PREFEITOS – Segundo Junior Mrtins, prefeito de Inácio Martins e presidente da Associação dos Municípios do Centro-Sul do Paraná (Amcespar), os recursos demonstram a importância da região para o Paraná. “Vejo que o Governo do Estado está pensando naquelas obras mais importantes, estruturantes. Cidades médias como Irati e as demais da região Centro Sul não podem ficar de fora”, completou Euclides Pasa, prefeito de Cruz Machado.

OBRAS – O maior montante de recursos foi para Irati: R$ 12 milhões, que serão usados em pavimentação de vias urbanas, construção de uma nova ponte, do Centro de Desenvolvimento Econômico da cidade, além da aquisição de equipamentos para o parque infantil a ser instalado na Avenida Expedicionário João Protzek.

Ipiranga terá R$ 2,5 milhões para aplicar em pavimentação. São Mateus do Sul, por sua vez, teve homologada a aplicação de R$ 1,3 milhão também em pavimentação de vias urbanas. Antônio Olinto investirá R$ 247,91 mil na complementação do prédio da prefeitura, com a execução de áreas de estacionamento, construção de edificação para abrigar o Conselho Tutelar, além da demolição do prédio antigo.

Bituruna vai revisar o Plano Diretor Municipal, para ficar em conformidade com o Termo de Referência do Paranacidade. Foram beneficiados ainda Cruz Machado, Ipiranga, Mallet, Palmeira, Paula Freitas, Paulo Frontin, Pinhão, Porto Amazonas, Prudentópolis e Teixeira Soares.

Grande parte dos recursos é do tesouro estadual, repassado a fundo perdido. Outros projetos serão executados com dinheiro do Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM).

RODOVIA – O governador Ratinho Junior e o secretário Sandro Alex sobrevoaram as obras de recuperação da PR-364, que liga Irati a São Mateus do Sul, importante corredor da região, com 47,7 quilômetros. De acordo com o secretário da Infraestrutura e Logística, a obra está orçada em R$ 100 milhões e tem 24 meses de prazo para conclusão. “O que tínhamos planejado para a região está acontecendo. Colocamos para rodar uma obra que lançaram quatro vezes e só começou em março deste ano”, disse ele.

PRESENÇAS – Estiveram presentes no evento em Irati o secretário Márcio Nunes (Desenvolvimento Sustentável e Turismo); os deputados estaduais Hussein Bakri, Alexandre Curi, Artagão Júnior e Emerson Bacil; além de prefeitos, vereadores e lideranças regionais.

SFM – O governador Carlos Massa Ratinho Junior determinou uma redução nas taxas de juros e atualização nas condições de enquadramento dos municípios atendidos pelo Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM). Leia matéria completa AQUI.