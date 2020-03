Governo libera verba para conclusão do Pronto-Socorro do HU, com 27 leitos

Cascavel – A Sesa (Secretaria Estadual de Saúde) anunciou ontem (11) a liberação de R$ 521.540,81 para a conclusão das obras de ampliação do PS (Pronto-Socorro) do HU (Hospital Universitário) de Cascavel, que estavam paradas desde 2018. O novo prédio conta com 27 leitos de enfermaria para urgência e emergência.

O anúncio foi feito pelo secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, durante reunião no Palácio Iguaçu. O ato contou com a presença do chefe da Casa Civil do Paraná, Guto Silva, do deputado Márcio Pacheco, do reitor da Unioeste, Alexandre Webber, e do diretor administrativo do HU, Rafael de Oliveira.

Pacheco comemorou o anúncio, porque desde o ano passado tem insistido nessa pauta com o governo do Estado. “Felizmente esse entrave burocrático está sendo superado. Quem ganha com isso é a população que merece um atendimento de qualidade e humanizado”, destaca o parlamentar.

A obra do PS está 98% concluída, mas parada desde 2018. O prédio ficou praticamente pronto, mas a construtora não entregou a obra. Na ocasião, a empresa cobrou do governo R$ 474.694,34, referente a ajuste de contrato. Desde então, criou-se um impasse em relação ao pagamento, atrasando a conclusão do novo Pronto-Socorro, que já custou cerca de R$ 2,6 milhões aos cofres do Estado.

Segundo o reitor, a expectativa é de que a empresa conclua o serviço em 30 dias.

O PS do HU recebe, em média, 55 pacientes por mês, sobretudo vítimas de traumas. Com a ampliação, a expectativa é aumentar para até 80 pessoas/dia. O novo prédio terá o dobro de tamanho, passando para 1.428 m², e o número de leitos passará de cinco para 27.

UPAs

O Pronto-Socorro também terá seis consultórios médicos para várias especialidades, dentre elas ginecologia e pediatria, e duas salas de atendimento para suturas, gessos e outros serviços. A expectativa das autoridades de saúde é de que ele desafogue o sistema público municipal, sobretudo as UPAs (Unidades de Pronto-Atendimento).

Contudo, a nova estrutura vai requerer a contratação de 12 enfermeiros e mais 37 servidores.

Equipamentos e pessoal

A preocupação da Unioeste é com a mobília e os equipamentos do novo PS. O reitor Alexandre Webber conversou ontem com integrantes da Sesa. “Apresentamos a necessidade de pessoal e também verba para que o Pronto-Socorro possa funcionar. Solicitamos ao Estado a contratação de 12 enfermeiros e 36 técnicos de enfermagem para atuar no local e cerca de R$ 1 milhão para equipar e mobiliar o novo PS. A conversa foi bem produtiva e há um entendimento claro da nossa necessidade por parte do governo. A equipe técnica da Sesa vai avaliar o pedido e em 15 dias devemos ter uma posição”.

Com a retomada da obra e sinalização positiva em relação aos pedidos o reitor acredita que até junho o novo Pronto Socorro esteja em funcionamento.

HU realiza 3ª captação de pulmão

A terceira captação de pulmão na história do HU (Hospital Universitário) de Cascavel ocorreu ontem (11). O órgão foi captado por uma equipe de Porto Alegre, para onde ele foi encaminhado para ser transplantado.

Segundo a coordenadora do Cihdott, Elaine Padilha, a doação do pulmão é bastante rara, tendo em vista a condição mecânica do paciente, a exemplo de uma possível pneumonia desenvolvida durante o internamento. “O pulmão tem poucas horas até ser retirado para ser transplantado no paciente. É uma corrida contra o tempo”, diz.

A doação foi autorizada pela família de Dayane Ramos Delgado, internada desde sábado (7). A morte encefálica foi confirmada no fim da tarde de segunda-feira (10). Ela foi baleada na cabeça. O principal suspeito é um primo dela.

Também foram captados rins, fígado e pâncreas, encaminhados para Curitiba.