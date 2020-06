O governo de São Paulo anunciou, nessa quarta-feira (17), a liberação dos clubes de futebol paulistas para retomarem gradualmente os treinamentos, mas só a partir do dia 1º de julho. O anúncio frustrou vários clubes que disputam a Série A1 do Campeonato Paulista, e a própria Federação, que tinham expectativa de um retorno mais imediato, e gostariam de ter voltado aos treinos já nesta semana. As negociações para retomada dos treinamentos já se arrastam há pelo menos três semanas.