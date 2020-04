Governo e Exército alinham ações para combate ao novo coronavírus

O governador Carlos Massa Ratinho Junior esteve nesta quinta-feira (16) na 5ª Divisão do Exército Brasileiro, em Curitiba. Ele foi recebido pelo comandante da 5ª Divisão, general Carlos José Russo Assumpção Penteado, e pelo comandante da 5ª Região Militar, general Claudio Senko Penkal. A unidade é responsável por Paraná e Santa Catarina.

O encontro tratou de ações para o combate ao novo coronavírus. A iniciativa faz parte do planejamento do Governo do Estado para o enfrentamento da pandemia, com a união entre todas as instituições envolvidas.

A principal parceria com o Exército é relacionada ao reforço no patrulhamento e controle das fronteiras do Paraná com o Paraguai e a Argentina. A estratégia permitiu que a Secretaria de Segurança Pública deslocasse policiais estaduais para atuar com profissionais da Saúde no monitoramento da circulação nas divisas com São Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina.

O governador destacou a parceria de longa data com a 5ª Divisão e disse que a união das instituições públicas auxilia as estratégias de enfrentamento e a retomada econômica, num segundo momento.

ESTRUTURA – No encontro, o governador destacou a readequação da infraestrutura hospitalar do Paraná para atender pacientes com sintomas da Covid-19 e o atendimento social aos mais vulneráveis. Ele citou a contratação de 419 novos leitos e a entrega de três hospitais regionais nos próximos 40 dias, além de programas econômicos para distribuição de recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza e de crédito pelos bancos públicos.

EXÉRCITO – O general Penteado apresentou as ações do Exército Brasileiro na região da 5ª Divisão e disse que foram instaladas 97 barracas de campanha em apoio a triagem dos principais hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPA) das cidades do Paraná e de Santa Catarina. O Exército também ajudará a Fecomercio-PR no programa Mesa Brasil, de arrecadação de alimentos e produtos de higiene e limpeza.

DENGUE – O Governo do Estado e o Exército Brasileiro já atuam de forma conjunta no combate à dengue. No mês passado, um mutirão organizado pelas secretarias de Segurança e Saúde contou com a participação de 600 soldados do Exército, militares estaduais, representantes da Defesa Civil e técnicos da vigilância ambiental das cidades envolvidas. Foram desenvolvidas ações de orientação e fiscalização nos 60 municípios que apresentavam os maiores índices de casos confirmados.