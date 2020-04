Governo do Paraná amplia estrutura hospitalar contra a Covid-19

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou a ampliação da rede pública de atendimento hospitalar contra o novo coronavírus. Até esta quinta-feira (9), o Governo do Estado contratou 419 novos leitos adultos de UTI em todas as regiões, incluindo áreas dos hospitais universitários de Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa.

Nas próximas semanas a estrutura hospitalar de urgência vai aumentar, com a incorporação de 80 novos leitos de UTI em três hospitais regionais que tiveram o processo de finalização acelerado para atender exclusivamente pacientes da covid-19. As unidades ficam em Ivaiporã (Vale do Ivaí), Guarapuava (Centro) e Telêmaco Borba (Campos Gerais).

Segundo o governador Ratinho Junior, o Estado tem capacidade orçamentária para contratar mais 629 novos leitos adultos de UTI em toda a rede hospitalar para uso de pacientes do SUS que necessitem tratamento para a covid-19. Como isso, o Paraná poderá alcançar 1.128 novos leitos adultos de UTI para atendimento emergencial e exclusivo contra a pandemia. Essas ativações significam estruturas completamente novas ou uso, por parte do Estado, de leitos já existentes em hospitais públicos, privados e filantrópicos.

Ratinho Junior fez o anúncio em uma coletiva de imprensa no Hospital do Rocio, em Campo Largo, um dos maiores da América Latina, pouco depois de visitar as alas (52 UTIs e 212 enfermarias) disponibilizados para o Governo do Estado para receber pacientes do SUS que necessitam de tratamento para infecção do novo coronavírus.

Entenda os números

– Capacidade já instalada:

UTIs no Estado: 3.603 (público e privado)

UTIs adultos: 2.258 (público e privado)

– Novos leitos ativados (coronavírus):

419 UTIs e 1.108 enfermarias

– Capacidade de contratação (coronavírus):

1.128 UTIs e 2.610 enfermarias

– Leitos em Hospitais Universitários (ativações imediatas)

UEPG – 10 UTIs e 20 enfermarias

UEL – 36 UTIs e 76 enfermarias

UEM – 10 UTIs e 30 enfermarias

Unioeste – 10 UTIs e 20 enfermarias

– Leitos em hospitais regionais (entre 30 e 45 dias)

Guarapuava, Ivaiporã e Telêmaco Borba – 80 UTIs e 120 enfermarias