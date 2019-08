Governador negocia ampliação de voos da Azul no Paraná

Curitiba – A malha aeroviária do Paraná, a maior do País em voos regionais, vai ser reforçada. O governo do Estado e a Azul Linhas Aéreas acertam os últimos detalhes para abrir a linha Umuarama-Curitiba. É a terceira nova rota dentro do Estado ofertada pela companhia apenas neste ano. Até agora, foram iniciados os voos entre a capital e as cidades de Toledo e Pato Branco.

“A expansão deve continuar. Teremos boas novidades para anunciar nos próximos meses”, afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Junior após reunião com o presidente da Azul, John Rodgerson, nessa quarta-feira (28), em São Paulo.

Ratinho lembra que nesta semana a Latam também confirma a ampliação das operações no Paraná.

No encontro com a Azul, ficou estabelecida a formação de uma equipe de trabalho unificada para avaliar quais aeroportos estão em condições, seguindo as orientações da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), de receber voos de aviões de maior porte ou ter ampliação no serviço, como é o caso de Ponta Grossa.

Atualmente, o Paraná é o terceiro estado com o maior volume de operações da Azul, com uma média de 79 voos por dia decolando de oito cidades: Curitiba, Maringá, Foz do Iguaçu, Londrina, Cascavel, Ponta Grossa, Pato Branco e Toledo. São 52.838 assentos ofertados no total.

O modelo que será disponibilizado para voar entre Umuarama e Curitiba é o ATR-72-600, com capacidade de 70 lugares.