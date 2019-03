Governador libera construção de 872 casas populares em 15 municípios

O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou nesta quinta-feira (14) contratos para a construção de 872 novas moradias populares em 15 municípios paranaenses. Os projetos foram desenvolvidos em diferentes programas coordenados pela Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná) em parceria com as prefeituras e receberão investimentos de R$ 68,8 milhões.

As iniciativas vão beneficiar famílias de Bituruna, Cambará, Cantagalo, Fernandes Pinheiro, Foz do Iguaçu, Jaguariaíva, Jandaia do Sul, Manoel Ribas, Marilândia do Sul, Novo Itacolomi, Piraquara, Rebouças, Sengés, Teixeira Soares e Wenceslau Braz. As obras serão iniciadas ao longo das próximas semanas e devem ser entregues entre o fim deste ano e o começo de 2020.

O governador destacou que esse primeiro lote de liberações contempla famílias vulneráveis, pessoas muito humildes e a população idosa. “Temos as famílias que não vão pagar nada. Já as pessoas que têm mais condições vão financiar os imóveis num preço bem acessível junto à Caixa Econômica e o Governo do Estado. E a terceira linha é para atender os idosos, que muitas vezes moram sozinhos, não têm mais família, ou pagam aluguéis caros”, explicou.

Segundo o presidente da Cohapar, Jorge Lange, a preocupação do Governo é atender todas as faixas. “Estamos assinando os contratos, algumas ordens de serviço. As prefeituras já estão providenciando a seleção das pessoas. Demos o primeiro passo de uma jornada longa em que pretendemos reduzir o deficit habitacional com responsabilidade e parceria com os prefeitos”, destacou.

TRÊS MODELOS – As 872 casas populares foram divididas em três programas: Família Paranaense, coordenado pela Secretaria de Justiça, Família e Trabalho, financiamentos federais e estaduais e condomínios para terceira idade.

Pelo Família Paranaense, pessoas já cadastradas no programa que vivem em áreas impróprias ou pagam aluguel receberão as chaves da casa própria de forma gratuita. Os recursos atingem R$ 31,3 milhões para a construção e reforma de 462 residências, além de obras de infraestrutura e urbanização. As casas serão construídas em Bituruna, Cantagalo, Fernandes Pinheiro, Manoel Ribas, Marilândia do Sul, Nova Itacolomi, Rebouças, Sengés, Teixeira Soares e Wenceslau Braz.

Segundo o secretário de Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, os objetivos passam pela requalificação urbana e atendimento social. “São moradias para pessoas extremamente pobres, necessitadas. É um compromisso do governador Ratinho Junior, que pediu atenção especial às pessoas que vivem em condição de vulnerabilidade social”, explicou.

Leprevost também disse que um programa habitacional compartilhado em mais áreas e coordenado é importante para evitar desastres ambientais e catástrofes. “O Brasil sofreu muito nesses anos. Temos que fazer de tudo para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Sem contar no problema da poluição, danos à saúde. Vamos trabalhar para tirar pessoas das áreas de risco”, afirmou.

O prefeito de Cantagalo, Jair Rocha, comemorou o recebimento de 119 casas. “Um sonho para o município, um projeto de mudança do terreno, das moradias que já existem. São R$ 10,8 milhões de investimentos, 119 famílias beneficiadas. Elas viviam numa área irregular e agora, além da casa, terão os documentos do terreno que serão providenciados pelo município”, afirmou.

TERCEIRA IDADE – Foz do Iguaçu e Jaguariaíva receberão condomínios voltados para o atendimento de idosos, com 40 unidades habitacionais cada. Os imóveis são projetados para solteiros ou casados e contarão no entorno com infraestrutura completa de saúde, assistência social e lazer.

Os projetos fazem parte do programa Morar Bem Paraná Terceira Idade, no qual a Cohapar licita construtoras para a execução das obras e a manutenção dos espaços e atendimento aos moradores cabe às administrações municipais.

José Sloboda, prefeito de Jaguariaíva, afirmou que o projeto visa a independência da população idosa. “Toda população merece atenção especial, mas principalmente as pessoas da terceira idade. Muitas vezes eles vivem dependentes de parentes, de filhos, sobrinhos, e não têm independência. Basicamente ele terá despesa de luz e água compartilhada em condomínio com outros moradores”, explicou.

O governador Ratinho Junior ainda ressaltou que em 2030 o Estado vai ter mais idosos do que crianças. “A nossa preocupação é construir um Paraná que possa atender bem essas pessoas. Esse envelhecimento tem que ser saudável. Ter uma casa, um lar, dá mais dignidade à pessoa para uma vida sadia, com mais qualidade de vida. O Paraná nunca trabalhou a terceira idade na questão habitacional”, destacou.

CASAS FINANCIADAS – Em Jandaia do Sul, em parceria com o Governo Federal, serão construídos 218 imóveis com financiamento do programa Minha Casa Minha Vida pela Caixa Econômica Federal. Já em Cambará e Piraquara, a própria Cohapar financiará a construção dos empreendimentos, com 109 unidades ao todo. Com os subsídios dos programas aplicados nas obras, as famílias terão custos reduzidos nas prestações e condições facilitadas de financiamento para adquirem a casa própria.