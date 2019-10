Governador confirma 1.494 novas moradias para 33 municípios

Curitiba – O governador Carlos Massa Ratinho Junior confirmou nessa quarta-feira (9) mais 1.494 novas casas populares para moradores de 33 municípios paranaenses. São imóveis financiados, casas repassadas gratuitamente a famílias de baixa renda e condomínios para pessoas idosas. O investimento é de R$ 118 milhões, com recursos do Tesouro Estadual, por meio do programa Habita Paraná, e de financiamento do BID(Banco Interamericano de Desenvolvimento).

“É uma iniciativa social do Estado para atender quase 1,5 mil famílias do Paraná. Nosso compromisso é atender as pessoas que sonham com a casa própria”, afirmou o governador.

Ele destacou que os projetos na área da habitação também contemplam a regularização fundiária, que já atendeu mais de mil famílias neste ano. “É todo um pacote com um olhar social para atender as pessoas que mais precisam. São várias categorias, conforme a renda da pessoa”, disse.

“Um dos programas é para atender os idosos, que já não conseguem mais financiamento por estarem com seus 60, 70 ou 80 anos e banco já não dá mais crédito. Precisamos cuidar dessa população com a construção de políticas para os idosos, incluindo condomínios residenciais exclusivos para essa faixa etária”, ressaltou Ratinho Junior.

RELAÇÃO DOS PROJETOS LIBERADOS

MUNICÍPIO CASAS

Andirá 14

Barbosa Ferraz 30

Cornélio Procópio 40

Coronel Vivida 21

Corumbataí do Sul 30

Cruzeiro do Oeste 34

Figueira 47

Foz do Iguaçu 100

Francisco Alves 24

Imbituva 177

Irati 40

Itapejara do Oeste 15

Jacarezinho 48

Jardim Alegre 41

Juranda 33

Manfrinópolis 10

Mangueirinha 11

Mariluz 77

Maripá 60

Marmeleiro 40

Moreira Sales 29

Ponta Grossa 20

Prudentópolis 154

Quinta do Sol 13

Rebouças 32

Rio Azul 34

Salgado Filho 17

São João do Triunfo 30

Tamboara 28

Telêmaco Borba 40

Ventania 84

Wenceslau Braz 97

Xambrê 24