Giro político do dia 6 de setembro de 2019

Mobilização pró-Apac

Os interesses políticos sobre a destinação da área para a Apac (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados) causaram forte impacto no governo estadual, que já estava interessado em confirmar as tratativas financeiras, e agora pode enterrar o projeto definitivamente. Tudo começou com as declarações contrárias do deputado estadual Coronel Lee (PSL), que defende seus projetos de privatização dos presídios. No alto comando a revolta foi grande e agora estão previstas mobilizações da sociedade civil organizada para demonstrar a eficiência do trabalho defendido com unhas e dentes pela juíza Cláudia Spinassi para convencer a Secretaria de Estado da Segurança a investir na obra.

Jogo de cadeiras

Teve mudanças nas vagas de assessores na Câmara de Vereadores. Nomeado na assessoria de Nadir Lovera desde a cassação de Damasceno Jr, o jornalista Luciano Barros foi exonerado do cargo e a vaga foi assumida pela esposa dele, Eliani Cadini Barros (salário de R$ 4.668). Exonerados também Valdenir Pinto Ribeiro da assessoria de Rafael Brugnerotto e Zuleide Fátima Genessini, que era assessora técnica da Diretoria Legislativa, vaga agora ocupada por Valdete Terezinha Pereira (R$ 5.044). Para assessoria da Comissão de Segurança e Trânsito foi nomeada Isabela Ortolan Bastian (R$ 5.044). Embora seja passageiro na vaga de Sebastião Madril (PMB), o Professor Adenilson tratou de incorporar assessor parlamentar, João Machado de Campos (R$ 4.668).

Apoio de Beto

Em visita ontem a Cascavel, o secretário de Estado de Saúde, Beto Preto, manifestou total apoio do Estado para o Hospital Municipal de Retaguarda – o antigo Hospital Lunardelli, comprado e reformado pela prefeitura. Os móveis e os equipamentos estão garantidos pelo governo estadual. A administração municipal espera ativar a estrutura ano que vem. Beto quer também que o hospital receba pacientes encaminhados da macrorregião.

PTB está fora?

A aproximação de Vander Piaia, presidente do PTB em Cascavel, com o prefeito Leonaldo Paranhos tende a causar reflexos na legenda. A vaga pleiteada por Vander – de liquidante da Cettrans – não é do partido. Os membros não pretendem apoiar a reeleição de Paranhos, e a presidência do PTB será repassada ao recém-filiado Nelsinho Padovani.

PT em eleições

Com campanhas acirradas em todo o Estado, o PT realiza eleições dos diretórios municipais neste domingo. Em Cascavel, as urnas eletrônicas ficarão na Câmara de Vereadores, das 9h às 17h, à espera dos filiados. São duas chapas concorrentes: uma encabeçada por Aderbal de Melo e outra por Glades Rossi.

Cartão-ponto

Uma falha técnica ontem interrompeu o uso do cartão-ponto da Câmara. Servidores ficaram sem registrar o horário de entrada e saída. Até o fim da tarde de ontem o problema ainda não havia sido resolvido.